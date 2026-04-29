Η Χάιλι Μπαπτίστ αφού άντεξε κι «έσβησε» έξι match points, στο τέλος... τιμώρησε την Αρίνα Σαμπαλένκα και με 2-1 σετ πέρασε στα ημιτελικά στο Masters της Mαδρίτης.

Στο Masters της Μαδρίτης θα υπάρξει νέα πρωταθλήτρια κι αυτό οφείλεται στην τρομερή και φοβερή Χάιλι Μπαπτίστ, με την 24χρονη Αμερικανίδα να «σβήνει» έξι match points στο 3ο σετ, να νικά την κάτοχο του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-6, 6-2, 7-6(6) και να περνά στα ημιτελικά, πετυχαίνοντας τη σπουδαιότερη νίκη στην καριέρα της.

Η Μπαπτίστ βγήκε νικήτρια έπειτα από μονομαχία δυόμισι ωρών και ένα 3ο σετ που χαρακτηρίστηκε από τις συνεχόμενες ανατροπές. Mετά από το άνετο 6-2 στο 1ο σετ, από τη Σαμπαλένκα, η εικόνα του προημιτελικού άλλαξε.

Η Μπαπτίστ προηγήθηκε 4-0 στο 2ο σετ και παρά την προσπάθεια της Σαμπαλένκα να αλλάξει τα δεδομένα η Αμερικανίδα το κατέκτησε με 6-2.

Για να ακολουθήσει ένα τρελό 3ο σετ. Η Σαμπαλένκα προηγήθηκε με 2-0, όμως η Μπαπτίστ δεν πτοήθηκε, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Η Λευκορωσίδα επέστρεψε από το 0-40, κάνοντας το 3-2. Η Μπαπτίστ κράτησε το σερβίς της (3-3), δημιούργησε ξανά τριπλό break point (0-40) κι αυτή τη φορά έφθασε στο στόχος της, προσπερνώντας με 4-3.

Η Σαμπαλένκα είχε τη δική της απάντηση, με κρίσιμο break ισοφάρισε 4-4 και διατηρώντας το σερβίς της πήρε ξανά την πρωτοπορία με 5-4. Στο 10ο game η Μπαπτίστ έσωσε πέντε match points και παρέμεινε στη διεκδίκηση της νίκης (5-5).

¡Qué manera de salvar CINCO bolas de partido!



Baptiste le aguanta el pulso a Sabalenka: 5-5 en el tercer y definitivo set.



Η Αμερικανίδα βρέθηκε με δύο ευκαιρίες για break στο 11ο game και μετά το λάθος από τη Σαμπαλένκα, έφερε νέα ανατροπή (6-5). Η Μπαπτίστ σέρβιρε για την πρόκριση, όμως με διπλό λάθος έδωσε break point στη Σαμπαλένκα, που έλαβε το... δώρο για το 6-6 κι όλα κρίθηκαν στο tie break.

Eκεί η Λευκορωσίδα ξέφυγε με 4-2 και 5-3, η Μπαπτίστ ισοφάρισε σε 5-5, η Σαμπαλένκα αμέσως μετά έχασε έκτο match point (6-6), με την Αμερικανίδα να βρίσκει το 1ο δικό της match point και με forehand winner να κατακτά την έξτρα διαδικασία, το σετ με 7-6(6) και να πανηγυρίζει μια μεγαλειώδη πρόκριση.

Στα ημιτελικά η Μπαπτίστ θα αντιμετωπίσει τη Μίρα Αντρέεβα, που με τη σειρά της νίκησε τη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-6(1), 6-3.