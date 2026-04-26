Αδιανόητη κούρσα στο Λονδίνο: Ο Σάουε τερμάτισε τον μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες
Ο Σεμπάστιαν Σάουε πέτυχε το αδιανόητο στο Λονδίνο, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον Μαραθώνιο!
Με επίδοση 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ο 31χρονος Κενυάτης κατέρριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ και το 2:00:35 του Κέλβιν Κίπτουμ στον Μαραθώνιο του Σικάγο το 2023.
Υπό την καθοδήγηση του Ιταλού προπονητή του, Κλαούντιο Μπεραρντέλι, ο Σάουε εκμεταλλεύτηκε τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και τη βοήθεια της... τεχνολογίας, μιας και τα παπούτσια του ζύγιζαν μόλις 96 γραμμάρια, καλύπτοντας το δεύτερο μισό της διαδρομής μέσα σε μόλις 59 λεπτά κι ένα δευτερόλεπτο.
Δεύτερος τερμάτισε ο Αιθίοπας Γιομίφ Κατζέλτσα, ο οποίος επίσης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο κάτω από τις δύο ώρες (1ωρα, 59' και 41"), σε μια συγκλονιστική κούρσα όμως ο Σάουε αύξησε το ρυθμό του στα τελευταία 500 μέτρα κι έκοψε πρώτος την κορδέλα.
WHAT HAVE WE JUST WITNESSED? 🤯
Sabastian Sawe has just become the first person in history to run a sub two-hour marathon in race conditions.
Yomif Kejelcha was also under two hours for second! pic.twitter.com/RrylgXumLk— BBC Sport (@BBCSport) April 26, 2026
