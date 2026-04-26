Ο Σεμπάστιαν Σάουε κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στον μαραθώνιο με επίδοση 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα!

Ο Σεμπάστιαν Σάουε πέτυχε το αδιανόητο στο Λονδίνο, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον Μαραθώνιο!

Με επίδοση 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ο 31χρονος Κενυάτης κατέρριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ και το 2:00:35 του Κέλβιν Κίπτουμ στον Μαραθώνιο του Σικάγο το 2023.

Υπό την καθοδήγηση του Ιταλού προπονητή του, Κλαούντιο Μπεραρντέλι, ο Σάουε εκμεταλλεύτηκε τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και τη βοήθεια της... τεχνολογίας, μιας και τα παπούτσια του ζύγιζαν μόλις 96 γραμμάρια, καλύπτοντας το δεύτερο μισό της διαδρομής μέσα σε μόλις 59 λεπτά κι ένα δευτερόλεπτο.

Δεύτερος τερμάτισε ο Αιθίοπας Γιομίφ Κατζέλτσα, ο οποίος επίσης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο κάτω από τις δύο ώρες (1ωρα, 59' και 41"), σε μια συγκλονιστική κούρσα όμως ο Σάουε αύξησε το ρυθμό του στα τελευταία 500 μέτρα κι έκοψε πρώτος την κορδέλα.