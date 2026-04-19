H Στεφανίδη άρχισε με 4.37μ. στον ανοικτό στις ΗΠΑ
Η Κατερίνα Στεφανίδη μετά την περίοδο προσαρμογής από την επιστροφή της στην ενεργό δράση, φαίνεται να βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό της. Η 36χρονη ολυμπιονίκης του επί κοντώ άρχισε τους αγώνες της στον ανοιχτό στίβο με άλμα στα 4.37μ. σε μίτινγκ στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, ενώ στη συνέχεια δοκίμασε στα 4.47μ.
Η Στεφανίδη στις 2 Φεβρουαρίου επέστρεψε στους αγώνες, έπειτα από απουσία 511 ημερών κι ενώ στις 30 Ιουνίου 2025 είχε γίνει μητέρα. Η Στεφανίδη έκανε τέσσερις αγώνες στον κλειστό με καλύτερη επίδοση τα 4.15 στις 20 Φεβρουαρίου.
Στο ίδιο μίτινγκ αγωνίστηκε και η Ηλιάνα Τριανταφύλλου, ξεπερνώντας τα 4.22μ. και έπειτα απέτυχε στα 4.37μ. Ντεμπούτο στη σεζόν στη σφυροβολία πραγματοποίησε και η Σταματία Σκαρβέλη σε αγώνα στο Γουόλνατ των ΗΠΑ, με βολή στα 66.16μ.
Ο Γιώργος Φρανκς έτρεξε τα 400μ. σε 45.64 στο Γκέινσβιλ, στον ίδιο αγώνα, η Αναστασία Ρέτσα πέρασε τα 3.95μ. στο επί κοντώ, ενώ ο Παύλος Τζαμτζής βελτίωσε κατά τέσσερις πόντους το ατομικό ρεκόρ στη σφυροβολία με 65.53μ. Άκυρος ήταν ο Άγγελος Μαντζουράνης.
