Η Λιόν πήρε τεράστιο διπλό (2-1) ενάντια στην Παρί Σεν Ζερμέν και στη Λανς ελπίζουν ακόμα στο θαύμα.

Μετά από έξι συνεχόμενες ήττες στα μεταξύ τους ματς, η Λιόν έσπασε το σερί, σοκάροντας την Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 εκτός έδρας και... έφτιαξε στη Λανς, που είναι στο -1 από τους Παριζιάνους, έστω και με ένα ματς περισσότερο στη βαθμολογία της Ligue 1.

Ο Έντρικ πάγωσε το Παρκ ντε Πρενς στο έκτο μόλις λεπτό με δυνατό σουτ του Έντρικ, ενώ στο 17' ο Μορέιρα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του τελειώνοντας ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ. Η Παρί είχε την ευκαιρία να μπει ξανά στο ματς στο 33', ωστόσο ο Ράμος είδε τον Γκράιφ να αποκρούει το πέναλτι που εκτέλεσε.

Η ώρα περνούσε και η Ολιμπίκ κρατούσε το προβάδισμα παρά τις προσπάθειες των παικτών του Λουίς Ενρίκε, με τον Ντεμπελέ να έχει δοκάρι στο 75' και τον Κβαρατσκέλια να μειώνει με υπέροχο σουτ στο 90+4', όταν ήταν πλέον πολύ αργά...

Στρασβούργο - Ρεν 0-3

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Μαρσέιγ από τη Λοριάν, πέρασαν σαν... σίφουνας από το Στρασβούργο, σκαρφάλωσαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας έχοντας 53 βαθμούς και απέχουν ένα βαθμό από την τρίτη Λιλ, που αυτή τη στιγμή παίρνει το εισιτήριο για το Champions League. H Λιόν που έχει αγώνα λιγότερο, με νίκη επί τη Παρί Σεν Ζερμέν φτάνει τους 54 βαθμούς. Ο Λεπόλ άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό από ασίστ του Σιμάνσκι, με τους Εμπολό στο 50' και Ταμαρί στο 52' να διαμορφώνουν το τελικό 3-0 για τη Ρεν. Οι γηπεδούχοι είναι στην 8η θέση με 43 βαθμούς.

Μονακό - Οσέρ 2-2

Στραβοπάτημα για την ομάδα του Μόντε Κάρλο, βαθμός-ελπίδα για τους φιλοξενούμενους. Η ισοπαλία στο Πριγκιπάτο άφησε διαφορετική... γεύση στις δύο ομάδες. Οι Μονεγάσκοι είναι 7οι με 50 βαθμούς και σε περίπτωση που η Λιόν κερδίσει στο Παρίσι, θα μείνουν στο -4 από τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Ligue 1. Αντιθέτως η Οσέρ, που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού (16η) έφτασε τους 25 βαθμούς και παρόλο που βρίσκεται στο -4 από τη Νις, μαθηματικά ελπίζει. Ντανουά στο 11' και Σιναγιόκο στο 33' σόκαραν τους γηπεδούχους, που έσωσαν την... παρτίδα με τους Φατί στο 56ο λεπτό και τον Μπαλογκάν στο 59ο.

Ναντ - Μπρεστ 1-1

Βαθμός χωρίς αντίκρισμα για τους γηπεδούχους που δύσκολα θα αποφύγουν τον υποβιβασμό. Η ομάδα της Νάντης βρίσκεται στην προτελευταία θέση του γαλλικού πρωταθλήματος (17η) με 20 βαθμούς, στο -9 από τη σωτηρία της και με τέσσερα ματς να απομένουν, μόνο με ένα... θαύμα θα μείνει στα... σαλόνια. Η Μπρεστ είναι στη 12η θέση του πίνακα με 37 βαθμούς. Ο Μοχάμεντ στο 9' έβαλε την οικοδέσποινα σε θέση... οδηγού, με τον Σαρντονέ να... παγώνει το γήπεδο, φέρνοντας το ματς στα ίσα στο 90+5.

Μετς - Παρί 1-3

Η έτερη ομάδα της πρωτεύουσας είχε εύκολο απόγευμα στην έδρα της ουραγού και -εδώ και καιρό- υποβιβασμένης Μετς και βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας με 38 βαθμούς. Ο Γκορί στο 21' έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με τον Κβιλιτάια να ισοφαρίζει δέκα λεπτά αργότερα για τη Μετς. Ο Οτάβιο στο 69' από ασίστ του Ιμόμπιλε και ο Κεμπάλ στο 89' διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 για τους Παριζιάνους.