Πολύ ξύλο ανάμεσα σε Αλγερινούς και Μαροκινούς οπαδούς (vid)

Αγρια επεισόδια στο Μαρόκο που έφεραν την αναβολή της αναμέτρησης για το Confederation Cup.

Το δεύτερο σκέλος του ημιτελικού του CAF Confederation Cup ανάμεσα στην Ολίμπικ Σαφί και την USM Αλζέ στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια.

Η αναμέτρηση στο Stade El Massira επρόκειτο να ξεκινήσει κανονικά, όμως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν πλήθος οπαδών κατέκλυσε τον αγωνιστικό χώρο, αιφνιδιάζοντας ποδοσφαιριστές και διαιτητές. Το σκηνικό που διαμορφώθηκε ήταν εκρηκτικό, με την ασφάλεια να αδυνατεί να συγκρατήσει το πλήθος.

Οι παίκτες της αλγερινής ομάδας αποχώρησαν άμεσα προς τα αποδυτήρια, ακολουθούμενοι από τους διαιτητές, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη του αγώνα. Με τον αγωνιστικό χώρο να παραμένει κατειλημμένος και την τάξη να μην έχει αποκατασταθεί, η αναβολή της σέντρας ήταν αναπόφευκτη.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να εκκενώσουν τον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι ποδοσφαιριστές περίμεναν με αγωνία στα αποδυτήρια τις εξελίξεις. Ωστόσο, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στις εξέδρες, γεγονός που έβαλε τέλος σε κάθε ενδεχόμενο έναρξης του αγώνα.