Ο Γιώργος Κριτούλης στους άνδρες και η Χριστίνα Παπαδοπούλου στις γυναίκες κατέκτησαν τον πανελλήνιο τίτλο στον ημιμαραθώνιο βάδην, που έγινε για πρώτη φορά και φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/4) στην Κυανή Ακτή της Πρέβεζας.

Ο 22χρονος Κριτούλης (ΑΓΕ Κάμειρος 2009) τερμάτισε σε 1ώρ.31:47, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση από Έλληνα αθλητή κάτω των 23 ετών και πλησιάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ (1ώρ.31:44).

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Ανδρέας Παπαστεργίου (Παναθηναϊκός) με 1ώρ.37:08 και στην 3η ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (ΑΕ Ολυμπιάς Πατρών) σε 1:37.42. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα του, ενώ στην κούρσα συνολικά πήραν μέρος 11 αθλητές.

Στις γυναίκες η Χριστίνα Παπαδοπούλου (Πανελλήνιος ΓΣ) πήρε τη νίκη σε 1ώρ.41:01, ακολούθησε η Πένυ Τσινοπούλου (ΑΓΣ Αγίου Στεφάνου το Οίον) με 1ώρ.42:46, ενώ τρίτη ήταν η Αναστασία Αντωνοπούλου (ΓΣ Ίκαρος Νέας Ιωνίας) με 1ώρ.46:27. Συνολικά πήραν μέρος 10 αθλήτριες, με την Όλγα Φιάσκα να μην τερματίζει.

«Ξέραμε ότι θα ήταν βαριά η ατμόσφαιρα λόγω της υγρασίας, οπότε ήταν μια προπονητική κούρσα και ήθελα απλά να κατακτήσω τον τίτλο. Συνεχίζουμε πια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Στη συνέχεια θα μπω σε δύο ακόμα αγώνες. Φέτος είμαι σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς τραυματισμούς», είπε η Χριστίνα Παπαδοπούλου μετά τον αγώνα της.

Ο Γιώργος Κριτούλης είπε από την πλευρά του: «Θα μπορούσα να πάω και πιο γρήγορα. Ήταν μια καλή κούρσα, αλλά είχε λίγη υγρασία. Μεγάλος μου στόχος φέτος είναι η πρόκριση στο Μπέρμιγχαμ. Με την καθοδήγηση του προπονητή μου, Ναπολεόντα Κεφαλόπουλου, πιστεύω θα τον πετύχουμε».

Οι νικητές και οι νικήτριες στην ημερίδα βάδην

10 χλμ.: Γιώργος Ακριβόπουλος (ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας) 48:10,53

5 χλμ.: Παναγιώτης Σάλτης (ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας) 21:19,93

Χαρά Γέρου (ΑΟ Πρέβεζας) 24:36.37, Δέσποινα Κουτσίδου (ΟΚΑ Βικέλας Βεροιας) 24:54,31

3 χλμ.: Αθηνά Ρεβενικιώτη (ΑΠΚ Νεάπολης) 17:53,14

1 χλμ.: Παναγιώτης Πόλλα (ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας) 6:13,88

Βαϊα-Παρασκευή Σοφού (ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας) 6:22,52



