Το No Finish Line Athens γιορτάζει τα 10 χρόνια τον Απρίλιο στο Πεδίον του Άρεως

Το No Finish Line Athens αλλάζει σελίδα και στη 10η χρονιά του θα φιλοξενηθεί στο Πεδίον του Άρεως από τις 22 μέχρι τις 26 Απριλίου.

Tο No Finish Line επιστρέφει στην Αθήνα για 10η χρονιά και αλλάζει σελίδα! Από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026, η «καρδιά» της φετινής επετειακής διοργάνωσης θα χτυπά στο Πεδίον του Άρεως, το πιο εμβληματικό και όμορφο πάρκο της Αθήνας.

14.000 θέσεις άνοιξαν στο nflathens.com για συμμετοχή στα τρία πρώτα αγωνίσματα (φιλανθρωπικό αγώνα, 100ωρο αγωνιστικό, 24ωρο αγωνιστικό) της κορυφαίας φιλανθρωπικής δράσης άθλησης στην Ελλάδα και αναμένεται να εξαντληθούν από άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας και φυσικής κατάστασης που θα περπατήσουν ή θα τρέξουν για τα παιδιά.

Φέτος το 10ο επετειακό No Finish Line της Αθήνας γιορτάζει μαζί με την ενισχυόμενη μη κερδοσκοπική ένωση «Μαζί για το Παιδί» και τον Ιδρυτικό του Δωρητή «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», που συμπληρώνουν 30 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.

Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι η καταγραφή περισσότερων των 100.000 χιλιομέτρων προσφοράς που τα μισά θα μετατραπούν σε χιλιάδες ευρώ για την υλοποίηση παιδικών προγραμμάτων από το «Μαζί για το Παιδί».

Η πρωτοτυπία του αγώνα των 100 συνεχόμενων ωρών είναι απλή και συνάμα άκρως ριζοσπαστική:

«από τις 22 έως τις 26 Απριλίου και με μία μόνο εγγραφή, οι συμμετέχοντες μπορούν να περπατούν ή να τρέχουν όσο θέλουν, όποια στιγμή θέλουν και για όσες διαφορετικές φορές επιθυμούν στην διάρκεια των πέντε ημερών του αγώνα, προκειμένου να καταγράψουν χιλιόμετρα Αγάπης για το Μαζί για το Παιδί.»

Το No Finish Line Athens απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, δρομείς και περιπατητές, παιδιά και οικογένειες, μαθητές και φοιτητές, σχολεία, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, οργανισμούς και εταιρείες που επιλέγουν να κάνουν πράξη την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Είναι ένας αγώνας με μοναδικό βιωματικό χαρακτήρα, που τα ρεκόρ προέρχονται από κοινή προσπάθεια και συλλογικότητα, που το κάθε βήμα μετράει και που η χαρά της συμμετοχής παίρνει άλλο νόημα.

Με 65.000 ενεργά μέλη, 633,163 καταγεγραμμένα χιλιόμετρα που μετατράπηκαν σε δωρεά 262.506 ευρώ, το No Finish Line Athens δεν είναι άλλος ένας… αγώνας δρόμου, είναι μία δράση που αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει αρωγός του κοινωνικού συνόλου βοηθώντας χιλιάδεςπαιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

Στο NFL Athens ο τερματισμός δεν είναι μια… γραμμή στο έδαφος.

Είναι τα χαμόγελα όσων προσφέρουν τον ιδρώτα τους αλλά και των παιδιών που τα όνειρά τους γίνονται πραγματικότητα!

10 χρόνια NFL Athens, ο αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ.