Έξι μετάλλια η Ελλάδα στο Βαλκανικό, όρια και ρεκόρ στη Σμύρνη
Στο αγώνισμα του ημιμαραθωνίου βάδην, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πήρε την πρώτη θέση με 1:31:44, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ ο Ανδρέας Παπαστεργίου ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 1:37:45. Στις γυναίκες, η Χριστίνα Παπαδοπούλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 1:37:34, επίδοση που αποτελεί επίσης νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
Στον μαραθώνιο βάδην, η Παναγιώτα Τσινοπούλου πήρε το χρυσό μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ (3:38:14) και έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (10-16/8). Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Γιώργος Κελεπούρης τερμάτισε τρίτος με 3:35:25, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.
Τέλος, στην κατηγορία Κ18, η Χαρά Γέρου κατέλαβε την πρώτη θέση στα 5χλμ βάδην με 23:46, χρόνος που της εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.
