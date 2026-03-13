Με 300 χιλιάδες ευρώ αναμένεται να ενισχύσει 11 Ομοσπονδίες η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με σκοπό την προετοιμασία των αθλητών τους.

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη συνεδρίαση για το μήνα Μάρτιο, έκανε αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ Δημοσθένη Γυρούση και ενέκρινε το ποσό των 296.967 ευρώ σε 11 Αθλητικές Ομοσπονδίες για Ολυμπιακή Προετοιμασία.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν μετά από αιτήματα των συγκεκριμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών:

Στον ΣΕΓΑΣ 5.072 ευρώ για συμμετοχή σε αγώνες και προετοιμασία του Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing το ποσό 6.020 ευρώ για προετοιμασία των δύο μελών της Προολυμπιακής Ομάδας στο κάνοε σλάλομ και 6.410 ευρώ, για τον πρωταθλητή του κάνοε σπριντ Στέφανου Δημόπουλου.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου 8.230 ευρώ για προετοιμασία αθλητών.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας 6380 ευρώ.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο 45.612 ευρώ για την Προολυμπιακή Ομάδα.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης 30.050 ευρώ για συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς αγώνες.

Στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 53.045 ευρώ.

Στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 31.458 ευρώ για αθλητές της ενόργανης.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο 46.180 ευρώ.

Στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 42.920 ευρώ.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας 15.590 ευρώ για συμμετοχή σε αγώνες εντός του Μαρτίου.

Οι δηλώσεις του Ισίδωρου Κούβελου

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους κορυφαίους αθλητές μας μέσω των Ομοσπονδιών τους για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες το 2028. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας με τον Πρόεδρο Δημοσθένη Γυρούση παραλαμβάνει τα σχετικά αιτήματα των Ομοσπονδιών που αφορούν σε δαπάνες για συμμετοχή σε αγώνες και προετοιμασία των αθλητών μας και με τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει από τους Χορηγούς μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, η ΕΟΕ είναι σε θέση να ικανοποιήσει την πλειοψηφία των αιτημάτων. Συνεχίζουμε δυνατά προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού».