Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα βάδην διεξάγεται το Σάββατο (14/3) στη Σμύρνη της Τουρκίας, με τη χώρα μας να μετέχει με 14 αθλητές και αθλήτριες.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει τα αγωνίσματα μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου για την κατηγορία Ανδρών/Γυναικών, καθώς και αποστάσεις 10 χλμ. και 5 χλμ. βάδην για τις μικρότερες κατηγορίες. Η διοργάνωση αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τη διεκδίκηση σημαντικών βαθμών ενόψει του μεγάλου στόχου της χρονιάς, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα αγωνιστεί στον ημιμαραθώνιο, όπως και οι Χριστίνα Παπαδοπούλου και Σοφία Αλικανιώτη. Η Παναγιώτα Τσινοπούλου θέλει μια καλή παρουσία στον μαραθώνιο, όπως και ο Γιώργος Κελεπούρης στο αντίστοιχο αγώνισμα των Ανδρών.

Το πρόγραμμα

09.00 Μαραθώνιος βάδην Α/Γ

09.15 5χλμ. βάδην Γυναικών Κ18

09.45 10χλμ. βάδην Ανδρών Κ18

10.40 10χλμ. βάδην Α/Γ Κ20

11.25 Ημιμαραθώνιος βάδην Α/Γ

Η ελληνική αποστολή