Νίκη με... «buzzer beater» στον μαραθώνιο του Λος Άντζελες (vid)

Στον τελευταίο διασκελισμό ο Νάθαν Μάρτιν «έκλεψε» τη νίκη από τον Μάικ Κιμάνου στον μαραθώνιο του Λος Άντζελες.

Έναν απίθανο τερματισμό στην κούρσα των ανδρών επεφύλασσε ο μαραθώνιος τους Λος Άντζελες, με τον νικητή να κρίνεται ακριβώς στον τελευταίο διασκελισμό.

Ο Αμερικανός, Νάθαν Μάρτιν εξαπολύοντας επίθεση στα τελευταία χιλιόμετρα, κατάφερε όχι απλά να μειώσει τη διαφορά από τον προπορευόμενο Κενυάτη, Μάικ Κιμάνου, αλλά και να τον ξεπεράσει ακριβώς στη γραμμή τερματισμού και να πάρει τη νίκη για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, σε χρόνο 2ώρ.11:16,5.

«Οκτώ χιλιόμετρα πριν από το τέλος αποφάσισα να ανεβάσω τον ρυθμό μου, στο τεσσαρακοστό χιλιόμετρο μπορούσα να τον δω και οκτακόσια περίπου μέτρα πριν από τον τερματισμό σκέφτηκα "θα τον πιάσω"» δήλωσε στο τέλος, ο Νάθαν Μάρτιν.

NEW: American Nathan Martin wins the closest Los Angeles Marathon in race history, beating Kenya’s Michael Kimani Kamau by just 00.01 seconds.



Martin was seen chasing down Kamau at the end of the race.



“I made an actual move five miles out… when I saw no one else was picking… pic.twitter.com/5BCvZpfrec March 9, 2026

Ο Κιμάνου τερμάτισε επίσης σε 2ώρ.11:16, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Αιθίοπας, Ενιου Νιγκάτε με 2:14.23. Στις γυναίκες η 45χρονη Κενυάτισσα Πρίσα Τσερόνο ήταν η νικήτρια με 2ώρ.25.20.



