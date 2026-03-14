Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο ματς των Μπακς με τους Χοκς.

Χωρίς τον ηγέτη τους θα παραταχθούν οι Μπακς κόντρα στους Χοκς στο αποψινό ματς (21:00). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνιστεί απέναντι στην Ατλάντα. Εκτός θα παραμείνει και ο Ουσμάν Ντιένγκ.

Διαθέσιμος για την αναμέτρηση θα είναι ο Κέβιν Πόρτερ. Στο 27-38 είναι οι Μπακς στην Ανατολή και βρίσκονται στην 11η θέση. Δυσκολεύει όλο και περισσότερο το play in για τα ελάφια, αφού οι 10οι Χόρνετς είναι στο 34-33.

Ο Έλληνας σταρ φέτος έχει 27.5 πόντους, 9.7 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ. Έχει πατήσει παρκέ σε 35 ματς, χάνοντας μεγάλο διάστημα εξαιτίας του τραυματισμού στη γάμπα. To Mιλγουόκι έχει 3 σερί ήττες και θα πρέπει να σπάσει το αρνητικό σερί δίχως τον Greek Freak στο παρκέ.