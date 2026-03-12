Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση στο μίτινγκ της Ουψάλα, μένοντας στα 5.80μ. και την 7η θέση.

Μπορεί η παρουσίασή του να ήταν εκπληκτική, ωστόσο ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση στο μίτιγνκ της Ουψάλα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έμεινε στα 5.80μ. και κατετάγη 7ος στο θεσμό που διοργάνωσε ο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Καραλής ξεκίνησε αργά, αφήνοντας ύψη όπως το 5.50μ. και το 5.65μ.. Η πρώτη προσπάθεια του νεαρού αθλητή έγινε στα 5.80μ., τα οποία πέρασε μετά τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι αθλητές πήγαν στα 5.90μ., τα οποία ο Έλληνας άφησε χωρίς να κάνει κάποιο άλμα.

Όταν ο πήχης σηκώθηκε στα 6.00μ. ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε και πάλι στις προσπάθειες. Βέβαια, καμία από τις τρεις δεν ήταν αρκετή ώστε ο Έλληνας να περάσει τον πήχη, γεγονός που τον κράτησε πολύ χαμηλά στην κατάταξη.