Καραλής: Χαμηλά ύψη πριν το Παγκόσμιο κλειστού στίβου (vids)
Μπορεί η παρουσίασή του να ήταν εκπληκτική, ωστόσο ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση στο μίτιγνκ της Ουψάλα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έμεινε στα 5.80μ. και κατετάγη 7ος στο θεσμό που διοργάνωσε ο Μόντο Ντουπλάντις.
Ο Καραλής ξεκίνησε αργά, αφήνοντας ύψη όπως το 5.50μ. και το 5.65μ.. Η πρώτη προσπάθεια του νεαρού αθλητή έγινε στα 5.80μ., τα οποία πέρασε μετά τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι αθλητές πήγαν στα 5.90μ., τα οποία ο Έλληνας άφησε χωρίς να κάνει κάποιο άλμα.
Όταν ο πήχης σηκώθηκε στα 6.00μ. ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε και πάλι στις προσπάθειες. Βέβαια, καμία από τις τρεις δεν ήταν αρκετή ώστε ο Έλληνας να περάσει τον πήχη, γεγονός που τον κράτησε πολύ χαμηλά στην κατάταξη.
