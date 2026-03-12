Ο Εμμανουήλ Καραλής παρουσιάστηκε στον κόσμο που βρίσκεται στην IFU Arena για το μίτινγκ στην Ουψάλα υπό τους ήχους του «Ferto». Δείτε το βίντεο...

Ο Εμμανουήλ Καραλής, πριν το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, βρίσκεται στην Ουψάλα για το μίτινγκ που διοργανώνει ο Μόντο Ντουπλάντις. Εκεί, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης παρουσιάστηκε στο κοινό υπό τους ήχους του «Ferto» του Ακύλα, τραγούδι το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Ο αθλητής του μήνα, όπως ανακοινώθηκε από την European Athletics, έχοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο την τρέχουσα σεζόν, βρίσκεται στην πατρίδα του Ντουπλάντις για να κάνει πρόβα τζενεράλε πριν τη μεγάλη διοργάνωση στο Τορούν της Πολωνίας.

Στόχος του Έλληνα είναι να βάλει δύσκολα στον Σουηδό αθλητή ή ακόμα και να εκμεταλλευτεί το πολύ καλό μομέντουμ του για να πάρει τη νίκη.