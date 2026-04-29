WBLA: Καταιγιστικές Cool-es και Alley oopsies στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Με επιτυχία και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η 1η

αγωνιστική του WBLA – Women’s Basketball League Athens, με τις ομάδες να

δίνουν δυναμικό παρών στο παρκέ και να προσφέρουν θέαμα από το πρώτο

κιόλας διήμερο.



Οι αγώνες διεξήθησαν στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία

Εκάλης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου θεσμού για το ερασιτεχνικό

γυναικείο μπάσκετ στην Αθήνα.



Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής



Court Queens 28 – 73 Cool-es

Οι Cool-es ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη σεζόν, επιβάλλοντας από νωρίς τον

ρυθμό τους και φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση.





Athens Olympians 63 – 82 Alley oopsies

Οι Alley oopsies επιβεβαίωσαν τον δυναμισμό τους, παίρνοντας μια

σημαντική νίκη απέναντι στις ανταγωνιστικές Athens Olympians.





Hoopicorns 61 – 26 Ballin’ Babes

Οι Hoopicorns κυριάρχησαν απόλυτα, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική

και επιθετική λειτουργία.





Batskets 28 – 69 Reunited Airballs Club

Η Reunited Airballs Club μπήκε δυνατά στο πρωτάθλημα, ελέγχοντας τον

αγώνα και φτάνοντας σε μια καθαρή νίκη.





Η πρεμιέρα του WBLA έδειξε από νωρίς ότι το επίπεδο της διοργάνωσης

είναι υψηλό, με ομάδες που διαθέτουν ποιότητα, ενέργεια και διάθεση για

διάκριση.



Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με τις ομάδες να

προετοιμάζονται ήδη για τη 2η αγωνιστική, όπου αναμένεται να κάνουν το

ντεμπούτο τους και οι Lady Warriors, οι οποίες είχαν ρεπό στην πρεμιέρα.