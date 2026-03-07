Ο Γιώργος Κριτούλης συνδύασε τη νίκη του στα 10 χλμ. βάδην Κ23 στο μίτινγκ του Ντούντιτσε της Σλοβακίας, με πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία με 42:06.

Το μίτινγκ ανήκει στη σειρά των World Athletics Race Walking Tour Gold meeting και ο 22χρονος βαδιστής, που προπονείται με τον Ναπολέοντα Κεφαλόπουλο, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 42:27, που είχε σημειώσει ο Γιώργος Τζατζιμάκης, στις 17 Μαρτίου 2019 στο Λουγκάνο.

Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε ποινή κι έμεινε για ένα λεπτό εκτός αγώνα, ο Κριτούλης κατάφερε να ανακάμψει, πετυχαίνοντας μια σπουδαία επίδοση που του χάρισε τόσο το χρυσό μετάλλιο όσο και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Στο βάθρο τον ακολούθησαν ο Σλοβάκος, Φίλιπ Κρεστιάνκο με 44:34 και ο Ούγγρος, Πέτερ Σβαρτζ με 46:29. Στην ίδια κούρσα πήρε μέρος και ο Ελισσαίος Μπαρδάκης, που τερμάτισε στην 6η θέση σε 47:32.

Στην απόσταση του μαραθωνίου βάδην ανδρών ο 26χρονος Ανδρέας Καραγγιάνης τερμάτισε στην 20ή θέση με 3:52.33, στα 10 χλμ. γυναικών Κ23 η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου κατέλαβε την 6η θέση με 58:14.

Τέλος, στον αγώνα των 10μ χλμ. βάδην ανδρών Κ20, ο Γιώργος Ακριβόπουλος ήταν 6ος με 48:32 και ο Νίκος Μάρτος, 8ος με 50:52.