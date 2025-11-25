Ο Παναγιώτης Καραΐσκος επέλεξε να τρέξει τον Απρίλιο στη διαδρομή που προσφέρεται για ρεκόρ στον TUI Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, μεγάλος νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας αλλά και νικητής της ζωής, θα πάρει μέρος στον TUI Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου, που θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2026.

Ο κορυφαίος Έλληνας Μαραθωνοδρόμος επιστρέφει στον ΤUI Rhodes Marathon μετά το 2024, σε έναν αγώνα κι έναν τόπο με τον οποίο τον συνδέουν όμορφες στιγμές και ξεχωριστά συναισθήματα.

Η παρουσία του Καραΐσκου αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο το διεθνές προφίλ του TUI Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου και συμβάλλει στην ενίσχυση της αγωνιστικής και εορταστικής ατμόσφαιρας της διοργάνωσης.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στη Ρόδο για τον Μαραθώνιο του 2026. Η διοργάνωση έχει πάντα μια ιδιαίτερη ζεστασιά και μια μοναδική ενέργεια, με τους ανθρώπους του αγώνα και τον κόσμο του νησιού να σε κάνουν να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Ανυπομονώ να ζήσω ξανά αυτή την εμπειρία και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε έναν αγώνα που έχω μέσα στην καρδιά μου.»

Τη χαρά της για τη συμμετοχή του Καραΐσκου εξέφρασε η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του TUI Rhodes Marathon Μαριέτα Παπαβασιλείου. «Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη στον TUI Μαραθώνιο Ρόδου 2026. Η συμμετοχή του αποτελεί έμπνευση για όλους και ενισχύει την προσπάθειά μας να αναβαθμίζουμε συνεχώς τη διοργάνωση. Τον περιμένουμε με ενθουσιασμό, βέβαιοι ότι και φέτος θα προσφέρει δυνατές στιγμές σε αθλητές και θεατές.»

Οι εγγραφές συνεχίζονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης rhodesmarathon.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στις αποστάσεις του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, καθώς και στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του ΕΟΤ.