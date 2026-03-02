Μάχη μέχρι τελικής πτώσεως αναμένεται στην Δυτική Περιφέρεια και όσον αφορά τις ομάδες που θα πλασαριστούν για το αβαντάζ της έδρας.
Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς (38-23) έκαναν ένα μικρό βήμα προς σε αυτήν την κατεύθυνση καθώς κατάφεραν να περάσουν από το Ντένβερ και να «λυγίσουν» τους Νάγκετς (37-24) στην «Ball Arena» του Κολοράντο με 117-108 έχοντας πατήσει το γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.
Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν εκείνος που ηγήθηκε για τους «Λύκους» έχοντας 21 πόντους με 6/10 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, σ' ένα ματς όπου ο τεχνικός των Τίμπεργουλβς χρησιμοποίησε rotation οκτώ -μόλις- παικτών! Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς είχε 20 πόντους με 9/12 εντός παιδιάς, ενώ Μπόουνς Χάιλαντ σημείωσε τους 16 από τους 18 πόντους του (3/4διπ., 3/3τρ., 3/4β.) στο πρώτο ημίχρονο.
Για τους Ντένβερ Νάγκετς δεν έφτασε η επιβλητική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος είχε 35 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τους Τζαμάλ Μάρεϊ και Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ να προσθέτουν από 25 και 17 πόντους αντίστοιχα.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-22, 50-58, 82-90, 108-117.
