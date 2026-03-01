Ο Άγγελος Ανδρέογλου «άγγιξε» τους 6.000β. στο έπταθλο στην Παιανία

Ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου με επίδοση στους 5.921β., έγινε ο δεύτερος καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών στο έπταθλο, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου πραγματοποίησε το καλύτερο έπταθλο της καριέρας του στη διάρκεια του πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Παιανία, με τον 27χρονο πρωταθλητή του ΣΚΑ Δράμας να έχει συνολική συγκομιδή 5.921β.

Ο Ανδρέογλου βελτίωσε εντυπωσιακά το ατομικό του ρεκόρ των 5.723β. που είχε σημειώσει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2024 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Παράλληλα έγινε ο 2ος καλύτερος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών, πλησιάζοντας τους 6.000β., επίδοση ορόσημο που έχει ξεπεράσει μόνο ο Μάκης Κορκίζογλου με 6.032β. από το πανελλήνιο πρωτάθλημα συνθέτων το 2000 στο ΣΕΦ.

Ο Ανδρέογλου ξεπέρασε στη σχετική κατάταξη των κορυφαίων Ελλήνων τον Παύλο Κουρομιχαλάκη (5.757β.-2002), τον πατέρα του Ευθύμη Ανδρέογλου (5.777β.-1997) και τον Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη (5.881β.-2022).

Το έπταθλο ανδρών ολοκληρώθηκε στο ξεκίνημα του απογευματινού προγράμματος της Κυριακής (1/3) και ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου για να φθάσει στους 5.921β. σημείωσε κατά σειρά: 7.03 στα 60μ., 7.34μ. στο μήκος, 13.28μ. στη σφαιροβολία, 1.95μ. στο ύψος, 8.20 στα 60μ. εμπ., 5.00μ. στο επί κοντώ και 2:40.37 στα 1000μ.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Κώστας Καραγιαννίδης (Σέρρες 93) με 5.365β. και το χάλκινο ο Χρήστος Αλεξόπουλος (ΑΕ Μεσογείων) με 5.290β.

H Ντραγκομίροβα δεν ολοκλήρωσε το πένταθλο, νικήτρια η Ευκολίδου

Συναρπαστικό φινάλε είχε το πένταθλο γυναικών και βρήκε πρωταθλήτρια τη Χριστίνα Ευκολίδου (ΟΦΚΑ Σέρρες), με 3.948β., με διαφορά τεσσάρων βαθμών από την Αναστασία Μπαλούμη (Παμμηλιακός) με 3.944β.

Η Ευκολίδου στα επιμέρους αγωνίσματα σημείωσε 9.20 στα 60μ. εμπ., 1.75μ. στο ύψος, 12:24μ. στη σφαιροβολία, 5.76μ. στο μήκος και 2:28.74 στα 800μ. Αντίστοιχα, η Μπαλούμη είχε 8.92, 1.69μ., 11.37μ. 5.88μ. και 2:26.04. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Βασιλική Μητσιούλη (ΓΣ Τρικάλων) με 3.610β.

Το μεγάλο όνομα του σύνθετου αγωνίσματος, η Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος) δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα της, καθώς δεν πήρε μέρος στα 800μ.

Με ρεκόρ στους 4.176β., που σημείωσε πριν από ένα μήνα στο Ταλίν, άρχισε με ατομικό ρεκόρ στα 60μ. εμπ. με 8.61, στο ύψος ένιωσε ενόχληση στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις της να μην είναι αυτές που ήθελε και μπορούσε. Στο ύψος είχε επίδοση στο 1,72μ., στη σφαιροβολία 14,84μ., στο μοναδικό άλμα στο μήκος είχε 6,01μ. Στη συνέχεια ζήτησε ιατρική βοήθεια, για να αποσύρει τελική τη συμμετοχή της από τη συνέχεια του αγώνα.