Εξαντλημένος αλλά ευτυχισμένος εμφανίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, αφού κατάφερε να υπερβεί τα 6.17μ και να ανέβει στο Νο2 όλων των εποχών παγκοσμίως!

«Όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε», είπε ο Εμμανουήλ Καραλής λίγο μετά τη μεγάλη του επιτυχία στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης έκανε φοβερά πράγματα ξεπερνώντας τα 6.17μ, για να γίνει ο δεύτερος καλύτερος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος. Παράλληλα, αποτελεί νέο (απόλυτο) πανελλήνιο ρεκόρ και, φυσικά, την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος. Νωρίτερα είχε κάνει και 6.07μ, που ήταν επίσης πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Gazzetta, δήλωσε πως ο επόμενος στόχος είναι τα ακόμη πιο ψηλά άλματα, πως ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει σε έναν αγώνα και άρα το να νικήσει τον Ντουπλάντις.

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει ρε παιδιά! Όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε! Είμαι πολύ χαρούμενος. Κατάφερα και έκανα ένα απ' τα όνειρά μου πραγματικότητα εδώ στην Παιανία, στο σπίτι του στίβου. Είμαι χαρούμενος. Ήρθαν όλοι οι άνθρωποι που αγαπάω, ήταν εδώ και... ναι, απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πιστέψω τι έχει γίνει, γιατί κυνηγάω το αμέσως επόμενο. Αλλά είμαι καλά.

Έχω μια ομάδα που πιστεύει πάρα πολύ σε μένα, ο Χάρης (Καραλής), ο Γιώργος (Πομάσκι) και ο Μαρσίν (Στεπάνσκι) είναι εδώ και πιστεύουν σε μένα, μερικές φορές περισσότερο από μένα. Το να έχω ανθρώπους να με μπουστάρουν για να ξεπεράσω κι εγώ τα δικά μου όνειρα είναι ένα μεγάλο κίνητρο και σήμερα κατάφερα να κάνω… ό,τι κατάφερα. Εντάξει, δεν έκανα άλματα (στο 6.31μ.) γιατί ήμουν ακόμα κουρασμένος, αλλά έβαλα τον πήχη για παγκόσμιο ρεκόρ, οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό».

🇬🇷 Οι δηλώσεις του Μανόλο Καραλή μετά την ιστορία που έγραψε, καθώς πέταξε στα 6,17μ. και πραγματοποίησε την 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ! pic.twitter.com/7khXCIK9GV February 28, 2026

«Αν δεν ήταν ο Ντουπλάντις, θα ήμουν ο παγκόσμιος ρέκορντμαν»

«Δεν μπορώ να το φανταστώ με τίποτα ότι ξεπέρασα τον Σεργκέι Μπούμπκα και τον Ρενό Λαβιλενί. Σίγουρα ήταν κάτι που πάντα ήθελα να κάνω, το πιστεύαμε, το έλεγα μέσα μου, αλλά το να το καταφέρνω είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Τι να πω, δεν έχω λόγια…. Ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα. Ξέρω ότι έκανα κάτι σπουδαίο, αλλά επειδή είμαι αθλητής και βράζει το αίμα μου, θέλω το αμέσως επόμενο.

Αυτή τη στιγμή αν δεν ήταν ο Ντουπλάντις, θα ήμουν ο παγκόσμιος ρέκορντμαν. Αυτό δείχνει πόσο ψηλά έχει φτάσει το αγώνισμά μας και το να είμαι εγώ εδώ, να καταφέρνω έστω να βάζω τον πήχη και να κάνω μια προσπάθεια για έναν παγκόσμιο ρεκόρ, σημαίνει πολλά».

«Δεν αγωνίζομαι για να βγαίνω δεύτερος»

«Σίγουρα πιστεύω στον εαυτό μου και έχω την ομάδα μου που πιστεύει και αυτή πάρα πολύ σε μένα. Δεν αγωνίζομαι για να βγαίνω δεύτερος, θέλω να κερδίζω. Είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και σίγουρα έχω να βελτιώσω ακόμα πάρα πολλά πράγματα.

Ελπίζω να δούμε ιστορικές μάχες και να ανεβάσουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Στους αγώνες ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, θα κυνηγάω και θα αγωνίζομαι για το καλύτερο. Το να είμαι κι εγώ ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορίας σημαίνει πολλά για μένα.

Όσο για την Ουψάλα (σ.σ. για το μίτινγκ του Ντουπλάντις), είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι με τον Ντουπλάντις, μ' αγαπάει πάρα πολύ κι αυτός και η οικογένειά του και οι θεατές από τη Σουηδία. Αν τον νικήσω, ίσως να χαρούν που το έκανα αυτό εγώ. Θέλω να χαίρομαι όλους τους αγώνες, την επόμενη εβδομάδα έχω κι άλλο αγώνα, πάω για τα πιο ψηλά»

«Πήραμε ρίσκο με τα νέα κοντάρια και τα καταφέραμε»

«Μεγάλο ρόλο έχουν παίξει τα κοντάρια αυτά. Ήταν ένα ρίσκο μεγάλο να δούμε άμα θα καταφέρουμε να τα λυγίσουμε και να καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα άλματα. Τα καταφέραμε. Ήταν ένα ρίσκο που το “ξεκλειδώσαμε”. Είναι κάποια κοντάρια που μπορούν να με κάνουν να πηδήξω ψηλά και ακόμα πιο ψηλά».