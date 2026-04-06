Άλμα για τη σωτηρία της έκανε η Τζιρόνα! Οι Καταλανοί επικράτησαν 1-0 της τρίτης Βιγιαρεάλ και ξέφυγαν στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στη μάχη που δίνουν για να διατηρηθούν στα σαλόνια της La Liga. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ο Ναβάρο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 των γηπεδούχων. Ένα σκορ που διατηρήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης κι έστειλε την ομάδα του Μίτσελ στην 12η θέση της βαθμολογίας, τη στιγμή που ο Κίτρινο Υποβρύχιο κινδυνεύει πλέον να υποχωρήσει στην τέταρτη θέση.