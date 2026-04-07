Στο πλαίσιο της έναρξης του τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην ενημέρωση του φιλάθλου κοινού της για τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Στο πλαίσιο της έναρξης του τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τα εξής:

– Οι διαθέσιμες ημέρες και ώρες για το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης» αναρτώνται μόνο στην ιστοσελίδα της ticketmaster.gr, απ’ όπου μπορείτε να κλείσετε επιπλέον και τα εισιτήρια σας για το Μουσείο, αλλά και για το robokeeper. Καμία άλλη ημέρα και ώρα δε θα πραγματοποιείται το τουρ στο γήπεδο, πέραν των διαθέσιμων στην ιστοσελίδα ticketmaster.gr.

– Τις ημέρες αγώνων στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν πραγματοποιείται τουρ στο γήπεδο.

– Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας λόγω εορτών ή λόγω αργιών, θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

– Τη Μεγάλη Εβδομάδα το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα πραγματοποιηθεί από την Μεγάλη Τρίτη έως και την Μεγάλη Πέμπτη στις 11:00, στις 13:00 και στις 16:00 και ενώ την επόμενη εβδομάδα το τουρ θα είναι διαθέσιμο για τον κόσμο από την Τετάρτη 15/04 έως και την Παρασκευή 17/04, τις ίδιες ώρες (11:00, 13:00 και 16:00).

* Παρακαλούμε πολύ όλους τους επισκέπτες να βεβαιώνουν την κράτησή τους μέσω της ticketmaster.gr τόσο για το Μουσείο, όσο και για το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς είναι δύο διαφορετικά εισιτήρια και το μεμονωμένο εισιτήριο του Μουσείου δεν αποτελεί αποδεικτικό εισόδου και στο τουρ του «Γ. Καραϊσκάκης».

