Πέντε πανελλήνια ρεκόρ, ξεχώρισαν “Μανόλο” και Ιακωβάκη στην Παιανία

Πέντε πανελλήνια ρεκόρ έγιναν την πρώτη μέρα του Stoiximan πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Παιανία.

Η πρώτη μέρα του Stoiximan Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο στάδιο της Παιανίας σημαδεύτηκε από κορυφαίες επιδόσεις, με επίκεντρο το ιστορικό άλμα του Εμμανουήλ Καραλή και μια σειρά από πανελλήνια ρεκόρ σε δρομικά αγωνίσματα.

Μοναδική εμφάνιση ο Εμμανουήλ Καραλής, που ξεπέρασε τα 6.17μ για να γίνει ο δεύτερος καλύτερης επικοντιστής στην ιστορία του αγωνίσματος ενώ έπειτα δοκίμασε και στα 6.31μ, για νέο παγκόσμιο ρεκόρ- στιγμή ιστορική για τον ελληνικό αθλητισμό.

Εντυπωσιακά, διπλά πανελλήνιο ρεκόρ από Ιακωβάκη και Αντωνάτου

Στα 400μ γυναικών, η μόλις 17 ετών Ελένη Ιακωβάκη (ΟΦΚΑ Αγ. Δημητρίου Οδυσσέας) κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ 36 ετών, τερματίζοντας σε 53.95 καταρρίπτοντας την επίδοση της Μαρίνας Βασαρμίδου από το 1990 (54.31) και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 αλλά και Κ18. Στην ίδια απόσταση, η Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ) κατετάγη δεύτερη με 54.86 και η Ελπίδα Καρκαλάτου (ΑΣ Παμμηλιακός) τρίτη με 55.40. Στους άνδρες, ο Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης) πήρε τη νίκη με 48.15.

Στα 60μ των γυναικών, η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) κατέκτησε τον πέμπτο της τίτλο με 7.31 όμως η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου (Πανελλήνιος ΓΣ) κατάφερε να εντυπωσιάσει εξίσου καθώς κατάφερε να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 με 7.33 που της χάρισε τη δεύτερη θέση, μπροστά από τη Δήμητρα Τσουκαλά (7.34).

Στους άνδρες το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο 19χρονος Κύπριος Αντώνης Κατσαντώνης (ΟΣΦΠ) με εθνικό ρεκόρ Κ20 στο εξαιρετικό 6.65 αφήνοντας πίσω του τον Σωτήρη Γκαραγκάνη (6.72) και τον Νικόλα Παναγιωτόπουλο (6.73). Άτυχος στάθηκε ο Βασίλης Μυριανθόπουλος που τραυματίστηκε λίγο πριν την κούρσα.

Στο βάδην, η Χριστίνα Παπαδοπούλου (ΠΓΣ) “διέλυσε” το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στα 5.000μ με χρόνο 21.37.79 Η Πένυ Τσινοπούλου ακολούθησε στη δεύτερη θέση (22.00.42), ενώ η Αναστασία Αντωνοπούλου ήταν τρίτη (23.36.69). Σημαντική ήταν η παρουσία της 17χρονης Χαράς Γέρου, η οποία με 24.24.22 σημείωσε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18. Στους άνδρες, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (ΑΣ Παμμηλιακός) κατέκτησε τον 10ο τίτλο του με 19.39.82 με τον Γιώργο Κριτούλη και τον Ανδρέα Παπαστεργίου να ακολουθούν με ατομικά ρεκόρ.

Στα 1.500μ η Ανδριάνα Μποντιώτη (ΠΑΟ) επικράτησε με 4:28.18 ενώ στους άνδρες ο Γιώργος Ματζαρίδης (ΑΣ Ν. Ορεστιάδας Πολυνίκης) πήρε τη νίκη με 3:55.87 μετά από κούρσα τακτικής.

“Βροχή” τα ρεκόρ σε σφαιροβολία και τριπλούν

Η σφαιροβολία εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη για την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων. Ο Ιάσων Μαχαίρας (Παναξιακός ΑΟ) και ο Κώστας Γεννίκης (ΠΑΟ) σημείωσαν την ίδια ακριβώς επίδοση με 19.50μ (νέα ατομικά ρεκόρ και για τους δύο) στην τελευταία τους προσπάθεια, με τον Μαχαίρα να παίρνει τη νίκη και το εισιτήριο για την Κύπρο λόγω καλύτερης δεύτερης βολής. Ο Οδυσσέας Μουζενίδης κατετάγη τρίτος με 18.87μ.

Στο τριπλούν γυναικών, η Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί με ατομικό ρεκόρ στα 13.86μ Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ναυσικά Θεοχαρίδου με νέο ατομικό ρεκόρ 13.29μ και την τρίτη η Ζωή Ράπτη, επίσης με ρεκόρ στα 13.14μ, αφήνοντας εκτός βάθρου την Ελένη Μαμά παρά το ατομικό της ρεκόρ (13.13μ). Στο τριπλούν ανδρών, ο Νικόλας Ανδρικόπουλος (ΠΑΟ) πρώτευσε με 15.88μ μπροστά από τον Γιώργο Γρέψιο (15.68μ) και τον Δημήτρη Τσιάμη (15.43μ).

Τέλος, στο ύψος γυναικών, η Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου) και η Ζωή Καραλιοπούλου (ΓΕ Νάουσας) μοιράστηκαν την πρώτη θέση με άλμα στα 1.74μ ενώ η Κερασιά Γκαρά κατετάγη τρίτη με 1.65μ.