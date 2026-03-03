Η Σαραγόσα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, που αγωνίζονταν στον Ηρακλή.

Στη Σαραγόσα συνεχίζει και επίσημα την καριέρα του ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, που αγωνίζονταν στον Ηρακλή. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον «γηραιό» στην Stoiximan GBL, έχοντας 17.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 17 παιχνίδια άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και κέρδισε ένα καλό συμβόλαιο στην Liga Endesa.

Στη Σαραγόσα τίθεται πλέον υπό τις οδηγίες του πρώην προπονητή της ΑΕΚ Ζοάν Πλάθα, με στόχο να συμβάλλει κι εκείνος προκειμένου να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία (Liga Endesa). Η ισπανική ομάδα έχει ρεκόρ 6-14 και βρίσκεται στη 15η θέση μεταξύ 18 ομάδων, ενώ υποβιβάζονται οι δυο τελευταίες.

Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν παρέμεινε στον Ηρακλή, καθώς ο Ζόραν Λούκιτς αποφάσισε να εισηγηθεί την μη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ο «γηραιός» αναζητά παίκτη, αλλά η Σαραγόσα βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού πόιντ γκαρντ τον άνθρωπο που θα προπαθήσει να την εμπνεύσει και να την διατηρήσει στη Liga Endesa.

