ScoreMaster: Το ελληνικό σύστημα που αλλάζει τον τρόπο που παίζεται και παρακολουθείται το padel

Το ScoreMaster, ένα νέο ελληνικό σύστημα ψηφιακής καταγραφής σκορ και δεδομένων έρχεται να κάνει το padel πιο... επαγγελματικό!

Το padel γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με δεκάδες νέα clubs να δημιουργούνται και όλο και περισσότερους παίκτες να ανακαλύπτουν το άθλημα.

Μαζί με την ανάπτυξη όμως, έρχεται και η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, καταγραφή και εμπειρία αγώνα.

Σε αυτό το κενό έρχεται να απαντήσει το ScoreMaster, ένα νέο ελληνικό σύστημα ψηφιακής καταγραφής σκορ και δεδομένων padel. Το ScoreMaster δεν είναι απλώς ένας ηλεκτρονικός πίνακας σκορ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει εξοπλισμό γηπέδου, εφαρμογή και στατιστικά, μεταφέροντας την εμπειρία του padel σε ένα πιο σύγχρονο, επαγγελματικό και διαδραστικό επίπεδο.

Το ScoreMaster έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, από ανθρώπους που γνωρίζουν το padel εκ των έσω και αντιλαμβάνονται τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Στόχος της ομάδας είναι η συνεχής εξέλιξη του συστήματος και η επέκτασή του και εκτός συνόρων.

Πώς λειτουργεί:

Σε κάθε γήπεδο padel τοποθετείται οθόνη με το σύστημα ScoreMaster, μέσω της οποίας οι παίκτες μπορούν εύκολα και άμεσα να καταγράφουν το σκορ του αγώνα.

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις, ενώ η οθόνη παραμένει ευδιάκριτη καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Παράλληλα, όλα τα δεδομένα συγχρονίζονται με την εφαρμογή ScoreMaster, δίνοντας τη δυνατότητα για:

ιστορικό αγώνων

στατιστικά παικτών

αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

προβολή τουρνουά και βαθμολογιών

Όχι μόνο για παίκτες, αλλά και για clubs!

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ScoreMaster είναι ότι δεν απευθύνεται μόνο στους παίκτες, αλλά και στα ίδια τα clubs.

Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα της αγωνιστικής δραστηριότητας, να οργανώνουν τουρνουά, να προβάλλουν χορηγούς στις οθόνες των γηπέδων και να δημιουργούν ένα πιο «ζωντανό» και ελκυστικό περιβάλλον για τα μέλη τους.

Μ' αυτόν τον τρόπο, το padel club μετατρέπεται από έναν απλό χώρο άθλησης σε έναν σύγχρονο κόμβο εμπειρίας και κοινότητας.

Ένα βήμα προς το επαγγελματικό padel

Σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, η ψηφιακή καταγραφή σκορ και στατιστικών θεωρείται πλέον δεδομένη. Το ScoreMaster φέρνει αυτή τη λογική και στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση του αθλήματος.

Η δυνατότητα σύνδεσης με διοργανώσεις και τουρνουά ανοίγει τον δρόμο για πιο οργανωμένες διοργανώσεις, διαφάνεια στα αποτελέσματα και καλύτερη εμπειρία τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές.