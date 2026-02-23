Δρομείς ποδοπατήθηκαν στην εκκίνηση του αγώνα των 10 χλμ. στην Καστεγιόν

Στιγμές χάους εκτυλίχθηκαν στην εκκίνηση των 10 χλμ. σε δημόσια οδό στην πόλη Καστεγιόν της Ισπανίας, έπειτα από πτώση δεκάδων δρομέων.

Ο αγώνας των 10 χλμ. σε δημόσια οδό στην Καστεγιόν της Ισπανίας την Κυριακή (22/2) μπορεί στο τέλος να έβγαλε από ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ σε άνδρες και γυναίκες, αλλά σημαδεύτηκε κι από μια κατάσταση χάους τη στιγμή της εκκίνησης.

Οι elite αθλητές κι αθλήτριες απέφυγαν το ποδοπάτημα ανάμεσα στους δρομείς που ακολουθούσαν. Ο στενός χώρος εκκίνησης, σε συνδυασμό με το συνωστισμό και το στριμωξίδι, είχε σαν αποτέλεσμα δεκάδες αθλητές κι αθλήτριες να βρεθούν πεσμένοι στην άσφαλτο, την ίδια στιγμή που άλλοι δρομείς βιαζόντουσαν να περάσουν από πάνω τους!

Το περιστατικό έφερε ξανά στο φως της επικαιρότητας το ανάλογο περιστατικό στον αγώνα 10 χλμ. στη Βαλένθια, πολλοί αθλητές σε ελάχιστο χώρο, η ακούσια ώθηση, όταν κανείς δεν θέλει να μείνει πίσω κι όταν πέφτει ένας, πέφτουν πολλοί. Όπως συμβαίνει και στην ποδηλασία, μια πτώση μπορεί να συμπαρασύρει κι άλλους. Και παράλληλα άνοιξε στην Ισπανία, τη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να παίρνουν οι διοργανωτές.

Για την ιστορία ο αγώνας στην Καστεγιόν συνεχίστηκε κανονικά κι έβγαλε δύο ευρωπαϊκά ρεκόρ.

Στους άνδρες ο Γάλλος, Γιαν Στρουμπ με 26:43 πήρε το ρεκόρ από τον Σουηδό, Αντρέας Άλγκρεμ, ο οποίος στις αρχές του 2026 κάλυψε την απόσταση σε 26:45 στη Βαλένια.

Στην κούρσα των γυναικών η Βρετανίδα, Μέγκαμ Κιθ τερμάτισε σε 30:07, βελτιώνοντας κατά ένα δευτερόλεπτο το ρεκόρ Ευρώπης που είχε πετύχει η Σκωτσέζα, Ελιζ Μακόλγκαν με 30:08, επίσης τον Ιανουάριο στη Βαλένθια.

Να σημειωθεί ότι το 2019 η Κενυάτισσα Λόναχ Τσεμτάι Σάλπετερ, αγωνιζόμενη για το Ισραήλ είχε σημειώσει 30:05, μια επίδοση που δεν αναγνωρίστηκε ως ηπειρωτικό ρεκόρ.

