Κατά τη διάρκεια των 80’s και των 90’s, ο Φρεντ Μπάρμπερ συνήθιζε να τραβά τα βλέμματα χάρη στη μάσκα που φορούσε κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Γεννημένος στις 26 Αυγούστου 1963, ο Φρεντ Μπάρμπερ αποτέλεσε κλασική φυσιογνωμία των μικρών κατηγοριών της Αγγλίας μεταξύ των δεκαετιών του ’80 και του ’90, παίζοντας σε δεκάδες ομάδες ως τερματοφύλακας. Περισσότερο τον θυμούνται σε Ντάρλινγκτον (1982-1986), Γουόλσολ (1986-1991) και Πίτερμπρο (1989 και 1991-1994), ωστόσο υπάρχει λόγος που το όνομα του 62χρονου πλέον Βρετανού κέρδισε τη δική του θέση στο πάνθεον του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Μπάρμπερ, βλέπετε, για πολλά χρόνια, συνήθιζε να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο πριν τους αγώνες φορώντας μία τρομακτική μάσκα, η οποία πολλοί θεωρούσαν, μάλλον λανθασμένα, ότι ήταν του Φρέντι Κρούγκερ. Σε πολλές φωτογραφίες μπορεί να δει κανείς τον τερματοφύλακα από το Φέριχιλ να εμφανίζεται δίπλα στους συμπαίκτες του με την εμβληματική μάσκα, πίσω από την οποία υπήρχε μια αρκετά απλή εξήγηση.

Όπως θα αποκάλυπτε ο ίδιος ο Μπάρμπερ, όλα ξεκίνησαν όταν αγωνιζόταν στη Γουόλσολ. Μετά από ένα στοίχημα, ο συμπαίκτης του, Ντέιβ Κέλι, έβγαλε τη μάσκα από το σορτσάκι του και του είπε, ενόψει του πρωτοχρονιάτικου αγώνα με την Τζίλιγχαμ, πως «πρέπει να τη φορέσεις, να τρέξεις όλο το γήπεδο πάνω-κάτω και να υποκλιθείς στους οπαδούς». Ο νεαρός τότε τερματοφύλακας δέχτηκε και όπως θα έλεγε «ήταν μια καλή ιδέα για να σπάσεις τον πάγο και έφερε πολύ κόσμο στο πλευρό μου. Όταν την έβγαζα όμως, προσπαθούσα πάντα να αποδίδω όσο καλύτερα μπορούσα».

Ο Μπάρμπερ αποσύρθηκε το 1999 και άφησε τη μάσκα του στην άκρη έχοντας ήδη ξεκινήσει να εργάζεται σαν προπονητής τερματοφυλάκων, περνώντας από ομάδες όπως η Γουέστ Μπρομ και η Μπόλτον. Τα τελευταία χρόνια, τον βρίσκουμε στο τεχνικό επιτελείο της Κρου Αλεξάντρα, όπου πιθανότατα, θα έχει ερωτηθεί πολλές φορές για τη θρυλική του μάσκα...