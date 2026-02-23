αντιαθλητική χειρονομία που έκανε ο Τσεπίσο Μασαλέλα από την Μποτσουάνα σε αντίπαλό του τη στιγμή τερματισμού στα 1.500μ. έφερε και την ακύρωσή στο μίτινγκ του Τορούν.

Μια χειρονομία προς αντίπαλό του στη γραμμή τερματισμού έφερε την ακύρωση από τον αγώνα του Τσεπίσο Μασαλέλα στην κούρσα των 1500μ. στο «Copernicus Cup» στο Τορούν της Πολωνίας, το Σάββατο (22/2).

Ο 26χρονος δρομέας τη στιγμή που τερμάτιζε νικητής στην κούρσα με εθνικό ρεκόρ στα 3:32.55, έκανε χειρονομία προς τον Γάλλο, Αζεντίν Χαμπζ.

Φάνηκε να στοχεύει στον Χαμπζ, προσομοιώνοντας ένα πιστόλι με το δεξί του χέρι, καθώς πίστευε ότι ήταν ήδη σίγουρος για τη νίκη.

Κάτι που σύμφωνα με τους κανονισμούς χαρακτηρίζεται «ως αντιαθλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά» και μπορεί να επιφέρει μέχρι και την ακύρωση του αθλητή, κάτι που συνέβη. Έτσι η θέση και ο χρόνος του δεν μέτρησαν, με τον Χαμπζ να ανακηρύσσεται νικητής σε 3:32.56.

Ο Μασαλέλα ειδικεύεται στα 800μ., όπου ήταν 8ος τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με 1:42.82, όσο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Τόκιο, με 1:42.77, ενώ το ατομικό του ρεκόρ στην απόσταση είναι στο 1:42.70.

Σε άλλα αγωνίσματα στο στάδιο που θα φιλοξενήσει τον Μάρτιο το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η Λαρίσα Ιαπικίνο επικράτησε στο μήκος με 6.72μ., η Πατρίτσια φαν ντε Βέκεν από το Λουξεμβούργο σημείωσε 7.14 στα 60μ., νικώντας την Εύα Σβόμποντα (7.20), η Μαρία Ζόντζικ από την Πολωνία υπερέβη το 1.98μ. στο ύψος, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν ήταν ο νικητής στο επί κοντώ με 5.85μ. και ο Τζόε Κόβατς στη σφαιροβολία με 21.92m.