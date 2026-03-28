Κολοσσός - Άρης: Τα highlights της νίκης των «κιτρίνων» στη Ρόδο
Το σερί του Άρη δεν σταμάτησε ούτε στη Ρόδο καθώς η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έφτασε αισίως στις επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.
Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 96-92 έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Αμίν Νούα, ο οποίος σημείωσε προσωπικό ρεκόρ με τη φανέλα του Άρη με τους 31 πόντους.
Ο Χάρελ είχε άλλους 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μπράις Τζόουνς πρόσθεσε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Για τον Κολοσσό ξεχώρισαν οι Τέβιν Μακ (21π.), Κένεντι (18π.), Άκιν (13π.), Νίκολς (13π.)
Δείτε τα highlights του αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.