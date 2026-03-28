Δείτε πώς κατάφερε να νικήσει ο Άρης τον Κολοσσό Ρόδου εκτός έδρας με 96-92 χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Αμίν Νούα.

Το σερί του Άρη δεν σταμάτησε ούτε στη Ρόδο καθώς η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έφτασε αισίως στις επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 96-92 έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Αμίν Νούα, ο οποίος σημείωσε προσωπικό ρεκόρ με τη φανέλα του Άρη με τους 31 πόντους.

Ο Χάρελ είχε άλλους 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μπράις Τζόουνς πρόσθεσε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Για τον Κολοσσό ξεχώρισαν οι Τέβιν Μακ (21π.), Κένεντι (18π.), Άκιν (13π.), Νίκολς (13π.)

