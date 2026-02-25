Mε οδηγό Μάξεϊ οι Σίξερς, οι Καβς πλήγωσαν τους Νικς (vid)

Οι Νικς λύγισαν από τους Καβαλίερς, ενώ οι Σίξερς καθάρισαν άνετα τους Πέισερς που απογοητεύουν φέτος.

Οι Πέλικανς νίκησαν τους Γουόριορς με 113-109, με τους πολεμιστές να παίζουν δίχως Κάρι, Μπάτλερ, Χόρφορντ και Πορζίνγκις. Στο 30-28 έπεσε το Γκόλντεν Στέιτ που είδε τον Ζάιον να το πληγώνει με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μέλτον τελείωσε με 28 πόντους.

Οι Χόρνετς τσίμπησαν ξανά

Με 131-99 καθάρισαν τους Μπουλς οι Χόρνετς και συνεχίζουν να παλεύουν για το play in της Ανατολής. Στο 28-31 πλέον οι νικητές. Ο Μίλερ είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για το Σικάγο ο Μπουζέλις μέτρησε 32 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Οι Καβς έστειλαν μήνυμα στους Νικς

Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 109-94 των Νικς και έτσι τους έπιασαν στο 37-22 στην Ανατολή. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ έκανε το κομμάτι, ενώ στον αντίποδα ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 20 πόντους και 4 ασίστ.

Με Μάξεϊ οι Σίξερς

Με 135-111 διέλυσαν τους Πέισερς οι Σίξερς και συνεχίζουν τη μάχη τους για την πρώτη εξάδα της Ανατολής. Ο Μάξεϊ είχε 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πόρτερ για τους ηττημένους μέτρησε 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο Έντουαρντς είναι ασταμάτητος

Οι λύκοι επικράτησαν με 124-121 των Μπλέιζερς και έτσι ανέβηκαν στο 36-23. Ο Έντουαρντς είχε 33 πόντους και ο ΜακΝτάνιελς 27 πόντους. Από την άλλη δεν έφτασαν οι 22 πόντοι του Χόλιντεί και οι 11 με τα 15 ριμπάουντ του Κλίνγκαν.