Mε οδηγό Μάξεϊ οι Σίξερς, οι Καβς πλήγωσαν τους Νικς (vid)

Οι Πέλικανς νίκησαν τους Γουόριορς με 113-109, με τους πολεμιστές να παίζουν δίχως Κάρι, Μπάτλερ, Χόρφορντ και Πορζίνγκις. Στο 30-28 έπεσε το Γκόλντεν Στέιτ που είδε τον Ζάιον να το πληγώνει με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μέλτον τελείωσε με 28 πόντους.
Οι Χόρνετς τσίμπησαν ξανά
Με 131-99 καθάρισαν τους Μπουλς οι Χόρνετς και συνεχίζουν να παλεύουν για το play in της Ανατολής. Στο 28-31 πλέον οι νικητές. Ο Μίλερ είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για το Σικάγο ο Μπουζέλις μέτρησε 32 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Οι Καβς έστειλαν μήνυμα στους Νικς
Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 109-94 των Νικς και έτσι τους έπιασαν στο 37-22 στην Ανατολή. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ έκανε το κομμάτι, ενώ στον αντίποδα ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 20 πόντους και 4 ασίστ.
Με Μάξεϊ οι Σίξερς
Με 135-111 διέλυσαν τους Πέισερς οι Σίξερς και συνεχίζουν τη μάχη τους για την πρώτη εξάδα της Ανατολής. Ο Μάξεϊ είχε 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πόρτερ για τους ηττημένους μέτρησε 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ο Έντουαρντς είναι ασταμάτητος
Οι λύκοι επικράτησαν με 124-121 των Μπλέιζερς και έτσι ανέβηκαν στο 36-23. Ο Έντουαρντς είχε 33 πόντους και ο ΜακΝτάνιελς 27 πόντους. Από την άλλη δεν έφτασαν οι 22 πόντοι του Χόλιντεί και οι 11 με τα 15 ριμπάουντ του Κλίνγκαν.
