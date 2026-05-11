Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος θα διευθύνει τον τελικό του Champions League είναι γνώριμος στους μεγάλους ελληνικούς συλλόγους.

Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ που θα γίνει στις 30 του μήνα στη Βουδαπέστη.

Ο 42χρονος (4/5/85) Γερμανός διαιτητής, ο οποίος έχει σπουδάσει αθλητικές επιστήμες κι εργάζεται ως καθηγητής στο Βερολίνο, έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας για να διευθύνει αγώνες των μεγάλων ελληνικών συλλόγων. Σε κάποια ματς πέρασε απαρατήρητος, σε άλλα υπήρξαν αντιδράσεις. Όπως στο ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός τον Νοέμβριο του 2024 στο ΟΑΚΑ ή στο ντέρμπι Άρης - ΑΕΚ τον Μάρτιο του 2025.

Την τρέχουσα σεζόν ήρθε μόνο μία φορά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ήταν διαιτητής στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - Άρης 2-1, όπου έδειξε κόκκινη στον Μάντσα στο 73' και οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιριστές. Έχει δείξει ακόμα μία φορά κόκκινη κάρτα, αλλά σε παίκτη της ΑΕΚ, τον Γεράσιμο Μήτογλου, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη.

Τον Ζίμπερτ έχουν βρει στον δρόμο τους, τόσο σε αγώνα εντός συνόρων, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από 4 φορές οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ κι από 2 οι Άρης, ΑΕΚ. Ακόμα δύο φορές επίσης, ο Γερμανός διαιτητής σφύριξε σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδας.

Την τρέχουσα σεζόν, ήταν ο διαιτητής και στη δραματική πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ στα πέναλτι, το περασμένο καλοκαίρι στα προκριματικά του Europa League, ενώ ήταν ο ρέφερι και στον απίθανο ημιτελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που κρίθηκε επίσης στα πέναλτι, με μοιραίο τον Σαμάτα για τον Δικέφαλο και πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι για τους πράσινους.

Αναλυτικά τα ματς της Super League, που έχει διευθύνει ο Ζίμπερτ:

1/11/25 Ολυμπιακός - Άρης 2-1

9/3/25 Άρης - ΑΕΚ 0-0

6/10/24 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0

23/4/23 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2 (playoffs)

21/2/24 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-2 (6-5 πεν., Κύπελλο)

Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών συλλόγων με διαιτητή τον Ζίμπερτ:

14/8/25 Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0 (3-4 πεν., Europa League)

11/4/24 Μπριζ - ΠΑΟΚ 1-0 (προημιτελικά Conference League)

17/3/22 Γάνδη - ΠΑΟΚ 1-2 (φάση των «16» Conference League)

11/3/21 Ολυμπιακός - Άρσεναλ 1-3 (Europa League)

27/10/20 Πόρτο - Ολυμπιακός 2-1 (Champions League)

22/8/19 ΑΕΚ - Τράμπζονσπορ 1-3 (προκριματικά Europa League)

Τα παιχνίδια της Εθνικής με Ζίμπερτ:

14/11/24 Ελλάδα - Αγγλία 0-3 (Nations League)

21/11/23 Ελλάδα - Γαλλία 2-2 (προκριματικά Euro 2024)

