H Μαρινάκου άνοιξε με πανελλήνιο ρεκόρ το 2026

Η Αναστασία Μαρινάκου άρχισε με τον καλύτερο τρόπο το 2026, πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα 10 χλμ. σε δημόσια οδό στη Βαλένθια (Valencia Ibercaja).

Η 29χρονη πρωταθλήτρια της ΑΕΚ τερμάτισε σε 32:20, βελτιώνοντας τη δική της πανελλήνια επίδοση, τα 33.03 που είχε σημειώσει στις 9 Νοεμβρίου 2025 στον αντίστοιχο αγώνα στη διάρκεια του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας.

«Το περίμενα ότι θα τρέξω σε αυτούς τους χρόνους, γιατί ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Με τους προπονητές μου, βάσει της κατάστασης που βρίσκομαι, υπολογίζαμε να βγει επίδοση γύρω στο 32.20 με 32.30. Ακολούθησα το πλάνο και ήρθε το ρεκόρ. Όλα πήγαν καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένη.

Ήταν η πρώτη μου φορά σε αντίστοιχη διοργάνωση του εξωτερικού με τόσες πολλές συμμετοχές υψηλού επιπέδου. Οι συνθήκες ήταν εκπληκτικές, η διαδρομή υπέροχη και είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν γινόταν να μην κάνω ρεκόρ σε αυτήν τη διαδρομή. Η επόμενη κούρσα μου θα είναι στη Βαρκελώνη στις 15 Φεβρουαρίου, σε μια διαδρομή με πολλές ομοιότητες με τη σημερινή και στη συνέχεια ο ημιμαραθώνιος της Αθήνας στις 8 Μαρτίου. Θέλω να σπάσω το πανελλήνιο ρεκόρ στα 10000μ. (σ.σ.: 31.31.16 από την Αλεξία Πάππας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο). Θα επικεντρωθώ σε αγώνες 5.000 μ. και 10.000 μ. και στοχεύω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ», δήλωσε η Μαρινάκου στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Ρεκόρ Ευρώπης οι Άλμγκρεν και ΜακΚόλγκαν

Η Ελληνίδα δρομέας με τα 32:20 κατέλαβε την 36η θέση στην κατάταξη γυναικών, σε μια κούρσα όπου νικήτρια ήταν η Μπρέντα Τσεπτιρτσίρ από την Κένυα με 29:25, ενώ η Ελίς ΜακΚόλγκαν, που τερμάτισε στην 8η θέση, με 30:08 πέτυχε ευρωπαϊκό ρεκόρ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε πετύχει η Βελγίδα, Γιάνα Βαν Λεντ με 30:09 πριν από επτά ημέρες στη Νίκαια της Γαλλίας.

Andreas Almgren 🇸🇪 breaks the 10k European Record in Valencia, running 26:44!



He improves his own record by 9 seconds and moves to joint No. 5 all-time.pic.twitter.com/reYqatOWGc January 11, 2026

Ρεκόρ Ευρώπης σημειώθηκε και στην κούρσα των ανδρών, με τον Αντρέας Άλμγκρεν να κατακτά την πρώτη θέση σε 26:45, ο «χάλκινος» στα 10.000μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι βελτίωσε το δικό του ρεκόρ Ευρώπης που ήταν 26:53 και το είχε πετύχει στον ίδιο αγώνα στις 12 Ιανουαρίου 2025.

