Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Ολεξάντρ Ζιντσένκο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο ντεμπούτο του με τον Άγιαξ και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Η θητεία του Ολεξάντρ Ζιντσένκο στον Άγιαξ ολοκληρώθηκε προτού καν αρχίσει. Ο Ουκρανός αμυντικός παραχωρήθηκε τον Ιανουάριο στον Αίαντα από την Άρσεναλ, όμως ένα εφιαλτικό ντεμπούτο απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ στην Ολλανδία θα του στερήσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Συγκεκριμένα οι Ολλανδοί επιβεβαίωσαν πως ο Ζιντσένκο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της φετινής περιόδου.

Μια τραγική εξέλιξη για τον 29χρονο, ο οποίος είχε τραυματιστεί μετά από μόλις τρία λεπτά στην πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του Αίαντα. Θυμίζουμε πως ο Ζιντσένκο είχε περάσει το πρώτο μισό της σεζόν ως δανεικός από την Άρσεναλ στη Νότιγχαμ Φόρεστ, προτού τον αποκτήσει ο Άγιαξ πριν από μερικές εβδομάδες για 1,5 εκατομμύρια ευρώ.