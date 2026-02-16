Δείτε όλα όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ΑΕΚ από τη χθεσινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον κιτρινόμαυρο πάγκο να ζει έντονα το παιχνίδι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν όπως πάντα εκδηλωτικός, ενώ με την ίδια ένταση βίωσε το ματς και όλος ο πάγκο της Ένωσης που πανηγύρισε έξαλλα την απόκρουση πέναλτι του Θωμά Στρακόσα.

Όλοι στο φινάλε πετάχτηκαν για να πανηγυρίσουν στην κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς, βλέποντας όμως την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι, με την ΑΕΚ να φτάνει κοντά στο διπλό στις καθυστερήσεις.

Δείτε την παρακάμερα του ΑΕΚ TV: