Οι «χρυσές» Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο θα είναι πρέσβειρες στο 10ο No Finish Line Athens

Το 10ο επετειακό No Finish Line Athens, που θα διεξαχθεί 22-26 Απριλίου στο Πεδίον του Άρεως, αποκτά πρέσβειρες αντάξιες του μηνύματός του, τις Χρυσές Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο.

Υπάρχουν στιγμές που ο αθλητισμός ξεφεύγει από τα όρια του… σκορ και των γκολ και γίνεται σύμβολο, όπως ακριβώς το No Finish Line Athens, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα αφιερωμένη στα παιδιά του Μαζί για το Παιδί.

Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες του 2025 που το καλοκαίρι συγκίνησαν ολόκληρη τη χώρα με το χρυσό μετάλλιο στη Σιγκαπούρη, ανέβηκαν ξανά στο βάθρο πριν λίγα μόλις 24ωρα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Φούνσαλ της Μαδέιρα.

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά πως η Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών δεν λείπει ποτέ από τα μεγάλα ραντεβού της ιστορίας.

Αυτές οι αθλήτριες, που έμαθαν να παλεύουν μέχρι την τελευταία ανάσα, είναι οι πρέσβειρες του 10ου No Finish Line Athens, τηςδιοργάνωσης που δεν μετρά νίκες, αλλά βήματα αγάπης για τα παιδιά.

Το NFL Athens αποτελεί τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα αφιερωμένη στα παιδιά και τη μοναδική που συνδυάζει αρμονικά άθληση, αναψυχή, εκπαίδευση και κοινωνική προσφορά.

Το 2026 δεν είναι μια απλή χρονιά, αλλά μια χρονιά-ορόσημο: 10 χρόνια No Finish Line Athens και 30 χρόνια «Μαζί για το Παιδί», ενώνονται σε έναν κοινό παλμό προσφοράς.

Για να τιμηθεί αυτός ο επετειακός χαρακτήρας, επιλέχθηκε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης: το Πεδίον του Άρεως, ένας χώρος που αναγεννήθηκε και φιλοξενεί ξανά ανθρώπους, ιδέες και όνειρα.

Από την Τετάρτη 22 Απριλίου έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, για 100 συνεχόμενες ώρες, το αναμορφωμένο και πανέμορφο πάρκο της Αθήνας θα γεμίσει βήματα, χαμόγελα και ιστορίες.

Με πρέσβειρες τις πρωταθλήτριες του νερού, το μήνυμα γίνεται καθαρό και δυνατό:

η δύναμη της ομάδας, όταν συναντά την αλληλεγγύη, μπορεί να αλλάξει ζωές!