Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο ταμπλό του διπλού στο Indian Wells, μαθαίνοντας τους αντιπάλους τους στον πρώτο γύρο.

Μπορεί να αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Indian Wells, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο ταμπλό του διπλού. Μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα εμφανιστούν για πρώτη φορά ως δίδυμο, έχοντας μάθει τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα.

Το... ελληνικό δίδυμο θα παίξει απέναντι στους κατόχους του τίτλου στο Indian Wells. Το δίδυμο των Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς θα βρεθεί απέναντι σε Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς, όπου θέλει να ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου.

Για τον Έλληνα τενίστα το γεγονός αυτό μπορεί ν' αποτελέσει μία καλή ευκαιρία για προετοιμασία ενόψει του τουρνουά στο Μαϊάμι (18-29/3). Από την άλλη, για τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αποτελέσει ένα παιχνίδι, ενδεχομένως πριν την πρεμιέρα του στο ταμπλό του μονού, όπου θ' αντιμετωπίσει τον Καμίλ Μάιζαχ.