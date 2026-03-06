Μάντζαρης: «Στον Πανελλήνιο συνδυάζουμε ρομαντισμό με ρεαλισμό»

Ο προπονητής του Πανελληνίου, Αντώνης Μάντζαρης, μίλησε για την πορεία των «Ολυμπιονικών» στη National League 1 και την κληρονομιά του συλλόγου, που λειτουργεί ως οδηγός στη φετινή προσπάθεια.

Ο Πανελλήνιος φιγουράρει στην 4η θέση της κατάταξης του 1ου ομίλου στη National League 1 με απολογισμό 12 νίκες σε 19 αγώνες, και ο προπονητής των «Ολυμπιονικών», Αντώνης Μάντζαρης, μίλησε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Κ. για τη φετινή πορεία και τον μακροπρόθεσμο στόχο του συλλόγου.

Με ποια προοπτική ξεκίνησε η σεζόν για τον Πανελλήνιο και πώς αξιολογείτε μέχρι στιγμής την πορεία του στη National League 1, όπου φιγουράρει στην 4η θέση του 1ου ομίλου με ρεκόρ 12-7;

«Από το περασμένο καλοκαίρι, όταν συμφώνησα με τον Πανελλήνιο, είχαμε μιλήσει για το πλάνο της ομάδας. Η πρόθεση ήταν να στηριχθούμε στα δικά μας παιδιά και να χτίσουμε κάτι με προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δημιουργήσαμε ένα σύνολο με ορίζοντα το μέλλον και όχι με στόχο ένα άμεσο αποτέλεσμα. Παράλληλα, θεωρώντας ότι το ρόστερ ήταν αρκετά καλό, με παιδιά που προπονούνται σκληρά και δουλεύουν με συνέπεια, τους είπα από την πρώτη μέρα ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι ο πρωταθλητισμός. Αν για εμάς αυτό σημαίνει να αποφύγουμε τα play-out, έτσι θα πορευτούμε. Αν σημαίνει να παλέψουμε για το πρωτάθλημα, θα το κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε κάθε μέρα σαν να παίζουμε για τον τίτλο και κάθε φορά να δίνουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας».

Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος έχει μπει στην τελική ευθεία. Με ποια νοοτροπία πορεύεται ο Πανελλήνιος στο κλείσιμο της χρονιάς;

«Είμαστε μια νέα ομάδα και φυσιολογικά είχαμε τα σκαμπανεβάσματά μας. Επιπλέον, έχουμε πολλά νέα παιδιά, μερικά από τα οποία βρέθηκαν για πρώτη φορά σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, κάτι που δεν είχαν συνηθίσει παλιότερα. Χρειάστηκε λίγο χρόνος να βρούμε τα πατήματά μας, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση της σεζόν, τόσο αγωνιστικά όσο και σαν κλίμα στην ομάδα. Το πλάνο μας είναι απλό: βήμα-βήμα να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να μπούμε στα play-off και ό,τι προκύψει μετά, θα το αντιμετωπίσουμε».

Το ιδιαίτερο βάρος που κουβαλά ο Πανελλήνιος, πόσο βοηθά τη φετινή προσπάθεια;

«Στον Πανελλήνιο συνδυάζουμε ρομαντισμό με ρεαλισμό και, πρακτικά, το ζούμε στο έπακρο. Πλέον έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια και πολλοί παλιοί άνθρωποι του συλλόγου. Βλέπεις ανθρώπους που έπαιζαν πολλά χρόνια πριν να επιστρέφουν στο γήπεδο. Έχουμε επίσης τον κ. Βασίλη Γκιούσμα, που είναι η ψυχή της ομάδας. Ουσιαστικά, η κληρονομιά του Πανελληνίου μεταφέρεται στην τωρινή ομάδα και στις επόμενες γενιές. Και θεωρώ ότι, επειδή πλέον υπάρχει υγεία στο σωματείο, ο Πανελλήνιος θα απασχολήσει ξανά το ελληνικό μπάσκετ».

Στο σημείο που έχει φτάσει πια ο Πανελλήνιος, μιλάτε ανοιχτά για στόχους;

«Αν εξαιρέσουμε μια ομάδα στον όμιλό μας, όλες οι άλλες ομάδες είναι πάνω-κάτω στα ίδια επίπεδα. Οι θέσεις που οδηγούν στα play-out απέχουν τρεις νίκες από εκείνες που σε στέλνουν στα play-off, οπότε, πέντε αγωνιστικές πριν τελειώσει η κανονική περίοδος, είναι δύσκολο να ορίσεις έναν συγκεκριμένο στόχο. Για μένα προσωπικά, με βάση το πρόγραμμα και όσα έχουμε χτίσει μέχρι στιγμής, θέλω η ομάδα να μπει στα play-off».