Καραλής στο Gazzetta: «Θέλω να κάνω 6 μέτρα στο Fly Athens»

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, ετοιμάζεται για την πρώτη του εντός έδρας εμφάνιση και γιατί όχι το πρώτο εξάμετρο άλμα στο Fly Athens.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν σε μίτινγκ στην πολωνική πόλη Λοτζ, κατακτώντας την 1η θέση με άλμα στα 5.93μ που είναι η κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Παράλληλα, έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν, ενώ στον ίδιο αγώνα δοκίμασε και στα 6.07μ, επιβεβαιώνοντας την καλή του κατάσταση αλλά και... αποκαλύπτοντας τον στόχο για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο "Μανόλο" θέλει να ξεκινήσει τα εξάμετρα άλματα για φέτος από το δικό του μίτινγκ, το Fly Athens το οποίο μεταφέρεται στον κλειστό για πρώτη φορά, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας.

Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta σχετικά με αυτόν τον αγώνα και δήλωσε πως θέλει να γράψει 6 μέτρα στο μίτινγκ του: «Είμαι καλά, είμαι υγιής. Έχουμε διοργανώσει έναν πάρα πολύ όμορφο αγώνα εδώ στην Παιανία. Πραγματικά όσοι έρθουν εδώ σε αυτό το στάδιο να δουν τον αγώνα, το Fly Athens Indoor, θα εκπλαγούν. Εδώ οι ίδιοι αθλητές που ήρθαμε, πάθαμε σοκ με το πώς γίνεται ένα τόσο όμορφο στάδιο να γίνει ακόμα πιο όμορφο. Οπότε σίγουρα θα δείτε υψηλές πτήσεις.

Θέλω να πηδήξω ψηλά, θέλω να νικήσω, θέλω να κάνω 6 μέτρα, πολλά θέλω... Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ευχαριστηθώ τον αγώνα, να δω ότι ο κόσμος αγαπάει τον στίβο, αγαπάει το άλμα επί κοντώ. Και σίγουρα θέλω όσοι φύγουν από την Παιανία, να φύγουν με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο».

Στον αγώνα, που ξεκινά στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός αργυρός Ολυμπιονίκης Κρις Νίλσεν, ο οποίος έχει ρεκόρ 6.01μ.