Δύο αθλήτριες από την Κορέα αποκλείστηκαν για παράνομη ουσία στα σκι τους!

Ο απίθανος λόγος που δύο σκιέρ από την Κορέα αποκλείστηκαν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Mια παράξενη υπόθεση αποκλεισμού αθλητών εκτυλίχθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Δύο σκιέρ από την Κορέα, η Χαν Ντασόμ και η Λι Έουι-Τζιν αποκλείστηκαν από τους αγώνες, όχι γιατί βρέθηκε απαγορευμένη ουσία στον οργανισμό τους, έπειτα από έλεγχο ούρων ή αίματος, αλλά για τα «ντοπαρισμένα» σκι τους!

Σωστά διαβάσατε. Έπειτα από έλεγχο με εξελιγμένους οπτικούς αισθητήρες στα σκι των αθλητριών, ανακαλύφθηκε στη βάση τους φθοριούχο κερί, που απαγορεύεται η χρήση του στους επίσημους αγώνες από την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, επειδή είναι τοξικό και ρυπογόνο!

Πρόκειται για κρεμώδες μείγμα που εφαρμόζεται στη βάση του εξοπλισμού του σκι, για να βελτιώσει την ολίσθησή του στο χιόνι, εξουδετερώνοντας την τριβή ή την υγρασία του υγρού χιονιού.

Το «κερί σκι», όπως είναι ο όρος, αποτελεί τύπος αλοιφής που είναι παράνομη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι και Σνόουμπορντ (FIS) και τη Διεθνή Ένωση Διάθλου, επειδή η ένωσή της έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς τα στοιχεία της δεν είναι βιοδιασπώμενα, παραμένουν στο έδαφος και μολύνουν τα υπόγεια ύδατα.

Οι αθλήτριες δεν απέφυγα την αποβολή τους από τους Αγώνες, δεδομένου ότι η FIS απαγόρευσε αρχικά την ουσία το 2019 και, μετά από μια μεταβατική περίοδο που επέτρεπε στις εταιρείες να παράγουν φιλικές προς το περιβάλλον ουσίες. Από την πλευρά της η κορεατική ομάδα επικαλέστηκε πιθανή «τυχαία μόλυνση» του εξοπλισμού, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε κακόβουλη πρόθεση, απλώς απρόσεκτος χειρισμός.



