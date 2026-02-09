Ο Γκαβέλας κορυφαίος αθλητής με αναπηρία της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!

Ο Νάσος Γκαβέλας αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αθλητής με αναπηρία της χρονιάς, επικρατώντας στην ψηφοφορία των Gazzetta Awards 2025 by Novibet...

Κάνοντας το back to back στον θεσμό των Gazzetta Awards ο Νάσος Γκαβέλας αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αθλητής με αναπηρία της χρονιάς. Κάνοντας μία ακόμη εκπληκτική σεζόν, ο Έλληνας αθλητής κέρδισε την ψήφο των αναγνωστών του κορυφαίου αθλητικού site στη χώρα, κερδίζοντας το σχετικό βραβείο για δεύτερη διαδοχική φορά και παρέλαβε το βραβείο του από τη Σοφία Δήμτσα.

Ο Νάσος Γκαβέλας, τη σεζόν που πέρασε, έχοντας στο πλάι του ως συνοδηγό αθλητή τον Δημήτρη Χρυσάφη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. Τ11, τερματίζοντας με χρόνο 10.96, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-στίβου στο Νέο Δελχί. Μία ακόμη τεράστια διάκριση για τον Έλληνα αθλητή, ο οποίος είχε διατηρήσει τον τίτλο του στο ίδιο αγώνισμα των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νάσος Γκάβελας όταν παρέλαβε το βραβείο του

«Πραγματικά είναι κάτι πολύ μοναδικό για μένα, το γυμναστήριο του σχολείου που αποφοίτησα πλέον να φέρει το όνομά μου. Πέρνούσα αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα μου εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναγνώστες του Gazzetta, είναι ξεχωριστό να είμαστε πηγή έμπνευσης. Είμαι διπλά χαρούμενος αν μπορώ να μεταλαμπαδεύσω τις όμορφες στιγμές και την πορεία που μπορει να διαγράψει κάθε παιδί στη ζωή του»

