Ο Γιώργος Γιακουμάκης ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα. Ο διεθνής φορ του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στις 4 Μαρτίου, άρχισε να τρέχει μόνος του και σύντομα θα τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Για το ματς με τον Βόλο, πάντως, ο τεχνικός του Δικεφάλου δεν φαίνεται πιθανό να ρισκάρει τη συμμετοχή του. Αν μπει στις επόμενες προπονήσεις ο Γιακουμάκης, ίσως να βρεθεί στην αποστολή, αλλά σίγουρα δεν θα είναι στην αρχική ενδεκάδα. Αντίθετα, με τον 31χρονο επιθετικό, ο οποίος μετράει φέτος 33 ματς με 15 γκολ και 2 ασίστ, θεραπεία συνεχίζουν οι Ζίβκοβιτς, Κένι και με τον Βόλο είναι εκτός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Το βάρος στην επίθεση.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο συνεχίζεται με την επιθετική τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο στο πρόγραμμα της Τετάρτης.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο, μετά την απαραίτητη προθέρμανση εκτέλεσαν ασκήσεις επιθετικής τακτικής, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (19.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11.00».



