Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ξεκάθαρος στο χριστουγεννιάτικο παιχνίδι των ερωτοαπαντήσεων που πήρε μέρος.

Ημέρες στο πνεύμα των Χριστουγέννων όμως ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έχει καιρό για χάσιμο, η χειμερινή περίοδος αγώνων δεν αργεί με τον ολυμπιονίκη του μήκος να έχει τέσσερις -τουλάψιστον- αγώνες στο πρόγραμμά του, με αποκορύφωμα το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην πόλη Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).

Σε ένα διάλειμμα των προπονήσεών του ο Τεντόγλου πήρε μέρος σε ένα χριστουγεννιάτικο Q&A, συγκεκριμένα ρωτήθηκε κι απάντησε τι θα ήθελε να του φέρει το 2026, ποιο είναι το καλύτερο αλλά και το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που έχει λάβει, καθώς και ποιον θα καλούσε στο γιορτινό τραπέζι και τι θα μαγείρευε.

Όσον αφορά το αγωνιστικό του προγραμματισμό για τον κλειστό στίβο, ο 27χρονος πρωταθλητής θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Φεβρουαρίου στο, κατηγορίας Gold, Indoor Gala της Οστράβα στην Τσεχία, για να ακολουθήσει το επίσης «χρυσό» μίτινγκ του Βελιγραδίου στις 11 του ίδιου μήνα, με το πανελλήνιο πρωτάθλημα (28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου) να είμαι ο σίγουρος 3ος αγώνας του εν όψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος, εκεί όπου θα διεκδικήσει τον 3ο διαδοχικό του τίτλο στον κλειστό στίβο, μετά τις νίκες του στο Βελιγράδι το 2022 και στη Γλασκώβη το 2024.

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να λάβει μέρος και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στις 21 Φεβρουαρίου.