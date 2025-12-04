Η World Athletics παίρνει πίσω την αλλαγή στο άλμα για την οποία ο Τεντόγλου είχε πει πως «είναι σκατά»

Ο άλμα θα μείνει ως έχει, καθώς η World Athletics δεν θα προχωρήσει στην αλλαγή που δεν ήθελαν οι αθλητές.

Αναγκαστική οπισθοχώρηση για την αλλαγή που σχεδίαζε η World Athletics στο άλμα και είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις μεταξύ των αθλητών, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής οργανισμός είχε την... ιδέα να μεγαλώσει το άσπρο σημείο από το οποίο ξεκινούσαν τις... πτήσεις τους οι αθλητές, προκειμένου να μειώσει τα άκυρα άλματα (τα οποία ήταν το 1/3 όσων γίνονταν) και να μεγαλώσει το ενδιαφέρον των θεατών.

Κάτι ωστόσο που δεν έτυχε και της καλύτερης υποδοχής, καθώς θυμίζουμε πως ο χρυσός ολυμπιονίκης όταν είχε κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά είχε πει πως «είναι σκατά», ενώ ο θρυλικός Καρλ Λιούις είχε τονίσει πως «μοιάζει με πρωταπρολιάτικο αστείο».

Τα αποτελέσματα της δοκιμής

Σύμφωνα με τη World Athletics, σε δοκιμαστικούς αγώνες η νέα επιφάνεια μείωσε τα άκυρα έως και 13%, όμως άλλαξε και τον βαθμό δυσκολίας του αγωνίσματος και τις επιδόσεις των αθλητων, καθώς ήταν μικρότερες. Πηδούσαν δηλαδή νωρίτερα, καθώς δεν εκμεταλλεύονταν όλο τον χώρο που είχαν.

Η αλλαγή της World Athletics

Έτσι, η World Athletics αναγκάστηκε να κάνει πίσω στο συγκεκριμένο θέμα, με τον εκτελεστικό διευθυντή της, Jon Ridgeon: «Οι αθλητές δεν θέλουν να το αποδεχτούν και δεν μπορείς να πηγαίνεις κόντρα σε μία από τις σημαντικότερες ομάδες ανθρώπων στο άθλημά σου. Ακόμη κι αν γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι είχαμε βρει μια βιώσιμη λύση, αν οι αθλητές δεν τη θέλουν, την αποσύρουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας ως διοικητικό όργανο του στίβου».