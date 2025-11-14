H Mάριον Τζόουνς καλά καλά δεν μπορεί να κατέβει τις σκάλες

H Mάριον Τζόουνς πάσχει από σπάνια αυτοάνοση ασθένεια και όπως δήλωσε «τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή».

Η Μάριον Τζόουνς πριν από 25 και πλέον χρόνια πρωταγωνιστούσε στους στίβους, ήταν η πιο γρήγορη γυναίκα στην εποχή της. Τώρα σε ηλικία 50 ετών η διάσημη Αμερικανίδα προκαλεί σοκ με βίντεο που ανέβασε στα social media, όπου δυσκολεύεται να κατέβει τις σκάλες στο σπίτι της.

Η Τζόουνς πάσχει από μία σπάνια αυτοάνοση απομυελινωτική ασθένεια, η οποία επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό.

«Πάντα με ρωτούν: "Είσαι η Μάριον Τζόουνς, κάποτε η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο;" Αλλά ποτέ: "Πώς είναι τα γόνατά σου;" Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, παιδιά. Αλλά είμαστε ακόμα όρθιοι» λέει χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα.

Σε συνέντευξή της στο Fox 32 Chicago το 2024, η Τζόουνς εξήγησε ότι λάμβανε εγχύσεις κάθε δύο εβδομάδες για τον έλεγχο της νόσου, η οποία της διαγνώστηκε το 2020, έπειτα από μια περίοδο προσωρινής παράλυσης, λέγοντας: «Μόλις πριν από μερικά χρόνια, δεν μπορούσα να περπατήσω. Έπρεπε να μάθω να κινούμαι ξανά και σήμερα μπορώ να πω ότι κάθε βήμα είναι μια νίκη».΄

Η Μάριον Τζόουνς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, κατέκτησε πέντε μετάλλια (τρία χρυσά και δύο χάλκινα). Αλλά ήταν και βασική πρωταγωνίστρια στο σκάνδαλο BALCO, με τον ιδρυτή του εργαστηρίου Βίκτορ Κόντε τον Δεκέμβριο του 2004 να αποκαλύπτει ότι είχε δώσει στην Τζόουνς τέσσερις διαφορετικές παράνομες ουσίες.

Η ίδια το 2007 ομολόγησε ότι πήρε το αναβολικό στεροειδές «The Clear», όπως και ότι είχε πει ψέματα στους ομοσπονδιακούς ερευνητές. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακάλεσε τα μετάλλιά της, η Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου ακύρωσε όλα τα αποτελέσματά της από τον Σεπτέμβριο του 2000 και η Τζόουνς πέρασε επίσης έξι μήνες στη φυλακή για ψευδορκία.

Της αφαιρέθηκαν όλα τα μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ, καθώς και τα τρία μετάλλια από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Έντμοντον το 2001.

Αντίθετα, διατήρησε τα χρυσά μετάλλια (100μ. 4Χ100μ.) από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αθήνας το 1997 και το χρυσό στα 100μ. και το χάλκινο στο μήκος από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σεβίλλη το 1999. Τα ατομικά της ρεκόρ είναι 10.65 στα 100μ. και 7,31μ. στο μήκος από το 1998.

