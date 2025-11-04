Ο Βίκτορ Κόντε, ιδρυτής της BALCO, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έμεινε στην ιστορία για το σκάνδαλο ντόπινγκ κορυφαίων αστέρων, μεταξύ των οποίων η Μάριον Τζόουνς.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλητισμού, o Βίκτορ Κόντε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών τη Δευτέρα (3/11) από καρκίνο στο πάγκρεας.

Γεννημένος στο Φρένσο της Καλιφόρνια στο 1950, ο Κόντε στην εφηβική του ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, παίζοντας μπάσο στο funk γκρουπ Tower of Power στο άλμπουμ «We Came to Play».

Χρόνια αργότερα, ο Κόντε στράφηκε στη διατροφή, μελετώντας βιοχημεία. Το 1984 ίδρυσε την εταιρία BALCO, ήταν η γνωριμία του με τα στεροειδή, που άλλαξε για πάντα τον αθλητισμό.

Η Υπηρεσία Αντιντόπινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών (USADA) αναφέρει ότι ανέπτυξε το απαγορευμένο στεροειδές τετραϋδρογεστρινόνη, με το παρατσούκλι «The Clear», που βοηθούσαν στη μυϊκή ανάπτυξη και δεν ήταν ανιχνεύσιμα εκείνη την εποχή.

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο της BALCO, σε αυτό είχαν εμπλοκή από τον χώρο του στίβου η Μάριον Τζόουνς ο σύντροφός της Τιμ Μοντγκόμερι, που συνελήφθησαν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα του Κόντε, τους αφαιρέθηκαν τα μετάλλιά τους και κατέληξαν να εκτίσουν σύντομες ποινές φυλάκισης.

Ο Κόντε αποτέλεσε αντικείμενο ομοσπονδιακής έρευνας, δήλωσε ένοχος για διακίνηση στεροειδών και ξέπλυμα χρήματος και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.

Σε συνέντευξή του τον Δεκεμβρίου του 2004 ο Κόντε είχε δηλώσει «ολόκληρη η ιστορία του αθλητισμό είναι γεμάτη διαφθορά, συγκάλυψη, χρήση ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση».

Σε εκείνη τη συνέντευξη ο Κόντε, εκτός από τη Μάριον Τζόουνς και τον Τιμ Μοντγκόμερι, είχε αναφερθεί στον σπρίντερ Ντουέιν Τσέιμπερς και τον παίκτη του NFL, Μπιλ Ρομανόφσκι.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Κόντε έθεσε ως αποστολή του να καθαρίσει τον αθλητισμό, ειδοποιώντας τις αρχές για κενά στα πρωτόκολλα δοκιμών και πουλώντας συμπληρώματα μέσω της εταιρείας του SNAC, Scientific Nutrition for Advanced Conditioning.