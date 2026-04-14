Η «χάρη» που ζήτησε ο Γιαμάλ από τον Σιμεόνε
Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, εμφανίστηκε στη χθεσινή (13/04) συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό αγώνα των «Μπλαουγκράνα» με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο» για τα προημιτελικά του Champions League σαν άλλος... LeBron, πλήρως πεπεισμένος πως η ομάδα του μπορεί να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα και να «σφραγίσει» εκείνη το εισιτήριο για την επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο 18χρόνος επιθετικός τόνισε επίσης την ενότητα που υπάρχει στα αποδυτήρια, ειδικά μετά τους πρόσφατους αποκλεισμούς σε άλλες διοργανώσεις, κάτι που έχει αυξήσει την επιθυμία της ομάδας να αντιδράσει στο Champions League. Ο στόχος είναι σαφής: να παλέψει μέχρι το τέλος και να εξασφαλίσει μια θέση στα ημιτελικά.
Πέρα από τη συλλογική νοοτροπία, ο νεαρός διεθνής ανέδειξε και την προσωπική του φιλοδοξία, σημειώνοντας ότι αισθάνεται σε άριστη φόρμα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και είναι έτοιμος να κάνει τη διαφορά.
Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε ένα αξιοσημείωτο σχόλιο, όπου αποκάλυψε πως ελπίζει ότι ο Ντιέγκο Σιμεόνε «θα του κάνει χάρη» επιτρέποντάς του να βρεθεί σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Ένα σενάριο όπου η ταχύτητά του και η ικανότητά του στην ντρίμπλα θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές ενάντια στην άμυνα των «ροχιμπλάνκος».
«Θα προσπαθήσω να κάνω τη διαφορά αύριο. Ελπίζω ο Σιμεόνε να μου κάνει τη χάρη και να με αφήσει αύριο σε καταστάσεις έναν εναντίον ενός», δήλωσε ο Γιαμάλ χαμογελαστός.
Lamine Yamal: “Hopefully Cholo [Simeone] does me a favor and puts me in a 𝙊𝙉𝙀-𝙊𝙉-𝙊𝙉𝙀 tomorrow.”— 433 (@433) April 13, 2026
