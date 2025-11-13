Η Ντραγκομίροβα στο περίφημο μίτινγκ του Γκέτζις

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο τελευταίο διήμερο του ερχόμενου Μαΐου θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο ετήσιο μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας.

Μια άκρως τιμητική πρόσκληση δέχτηκε η πρωταθλήτρια του επτάθλου, Αναστασία Ντραγκομίροβα. Μετά τη μεγάλη πρόοδο που σημείωσε μέσα στο 2026, με τα τρία νέα πανελλήνια ρεκόρ Κ23 και την 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας στο Μπέργκεν, η φήμη της αθλήτριας του Γιώργου Μποτσκαριώβ ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Απόδειξη, η επιθυμία των διοργανωτών ενός εκ των κορυφαίων μίτινγκ συνθέτων αγωνισμάτων στον κόσμο, του Hypomeeting Götzis στην Αυστρία, να λάβει μέρος στον αγώνα του επτάθλου το διήμερο 30-31 Μαΐου 2026.

Στο Γκέτζις, είχε σημειωθεί στις 28 Μαΐου 2006 το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών από την Ρούλα Στρατάκη με επίδοση 6.235 βαθμούς, που της είχε χαρίσει την πέμπτη θέση.



Η Ντραγκομίροβα έκλεισε τη φετινή χρονιά με επίδοση 6.163 βαθμούς από το βαλκανικό πρωτάθλημα στον Βόλο, που ισοδυναμεί με τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα.