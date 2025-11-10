Ντραγκομίροβα στο GWomen Sports Summit: «Εγώ μπορώ να το κουβαλήσω τα αρνητικά σχόλια και θέλω να εμπνεύσω»

Το 4ο GWomen Sports Summit του Gazzetta και του Gazzetta Women, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποτέλεσε για ακόμη μία φορά μια ωδή στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό. Με το φετινό σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable», η διοργάνωση στόχευσε να αναδείξει τις αθέατες πλευρές του αθλητισμού και να δώσει βήμα σε ιστορίες γυναικών που ενσάρκωσαν τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και την αυθεντικότητα.

Ένα από τα πάνελ της διοργάνωσης ήταν το «Αθλητισμός και Ρατσισμός: Προκαταλήψεις, εμπόδια και η δύναμη της συμπερίληψης», το οποίο έφερε στο επίκεντρο τις εμπειρίες γυναικών που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν εμπόδια λόγω προκαταλήψεων. Με τις Αναστασία Ντραγκομίροβα, Πρωταθλήτρια στίβου, την Ελίνα Τζένγκο, Πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και την Ιωάννα Μπερίου, General Manager της bwin Greece να παίρνουν τον λόγο.

Η Ελίνα Τζένγκο μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πλέον, μετά από τόσο καιρό, από το 2022 που πήρα μετάλλιο , δεν ήμουν ποτέ προετοιμασμένη να περάσω όλο αυτό. Όταν είσαι παιδί και σου έρχεται ξαφνικά όλη αυτή η προσοχή, χαλάει η χαρά γιατί έρχονται και κάποια σχόλια που σε “χτυπούν” στην καρδιά. Του τύπου “Η Ελίνα ήρθε από τα βουνά της Αλβανίας και έγινε άνθρωπος”, ή “έτρωγες με χρυσά κουτάλια και πιρούνια”, πράγματα που φυσικά δεν ισχύουν. Και οι δύο μου γονείς είναι από την Αλβανία και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες κι εγώ τα έζησα όλα αυτά μαζί τους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος να μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάζει κάτι τέτοιο.Το συναίσθημα μεγαλώνοντας αλλάζει. Πλέον, δεν δίνω σημασία σε αυτά τα σχόλια. Οι άνθρωποι έχουμε ένα ελάττωμα να δίνουμε περισσότερη σημασία στα δέκα κακά και όχι στα εκατό καλά. Πέρασα δύο χρόνια που είχα αφήσει τον εαυτό μου. Έλεγαν διάφορα, όπως “γιατί βάφεις κόκκινα τα νύχια σου”, “Ελίνα, προκαλείς”, “φοράς τα χρώματα της Αλβανίας”, ενώ τα ρούχα ήταν του χορηγού μου. Δυσκολεύτηκα πολύ να το αντιμετωπίσω και το ένα πράγμα που μετανιώνω είναι ότι δεν ζήτησα βοήθεια.Θα μπορούσε να είχε γίνει όλο αυτό πολύ πιο εύκολο για εμένα. Έφτασα, όμως, στο σημείο να το επεξεργαστώ μέσα μου και να το ξεπεράσω.»

Με τη σειρά της η Μπερίου ανέφερε: «Όλη η κοινωνία τα γνωρίζει. Όταν αποφασίσαμε να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια και τους αθλητές που έχουν ανάγκη από προσήλωση και δίψα για διάκριση, ξέραμε πως ο δρόμος είναι δύσκολος. Αυτά τα κορίτσια είναι ο ορισμός της ανθρώπινης δύναμης. Δεν έχει σημασία πώς λέγεσαι ή από πού κατάγεσαι, αλλά τι κουβαλάς μέσα στην ψυχή σου. Ο ρατσισμός, όμως, τρυπώνει ύπουλα, σαν ψίθυρος, όχι κραυγαλέα και δεν μένει το ταλέντο, αλλά το επίθετο. Η Ελίνα έχει ένα χαμόγελο που μας θυμίζει γιατί αγαπάει τον αθλητισμό, και η Αναστασία ένα πάθος που τη σπρώχνει να φτάσει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είδαμε το πάθος και το όραμα που είχαν. Αγωνίζονταν υπό τραγικές συνθήκες, μέσα στη λάσπη και σε ένα γυμναστήριο όπου τα βάρη ήταν κρυμμένα στις τουαλέτες. Κι έτσι, με ένα μικρό μπάτζετ, καταφέραμε να φτιάξουμε ένα νέο γυμναστήριο. Η bwin στηρίζει πολλά και μεγάλα αθλητικά γεγονότα, αλλά η περηφάνια που νιώσαμε όταν είδαμε αυτά τα παιδιά να μπαίνουν μέσα, μας έκανε να αισθανθούμε ότι κάναμε κάτι πραγματικά καλό».

Τέλος η Αναστασία Ντραγκομίροβα δήλωσε για το πανελλήνιο ρεκόρ της, το οποίο δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επειδή δεν είχε την ελληνική υπηκοότητα, είπε: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το κακό είναι ότι θες να αγωνιστείς με μια χώρα, αλλά σου λένε ότι δεν μπορείς ακόμα. Αλλά την εθνικότητα δεν τη διαλέγουμε εμείς από μικροί. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι τότε. Έχεις κάνει τόσο κόπο και απλά σου λένε “ξανακάντο, όταν θα έχει την υπηκοότητα”».

Ακόμη ανέφερε: «Απαντάω στα αρνητικά σχόλια, όχι μόνο για να δείξω ότι δεν με επηρεάζουν, αλλά και για να δείξω και στα υπόλοιπα παιδιά ότι δεν πρέπει. Δεν με ενοχλού, γιατί αυτοί δεν ήταν ποτέ στη ζωή μου. Είχα τόσα άλλα προβλήματα. Είναι τα δικά μου όνειρα, κανένας δεν ήταν δίπλα μου στα όνειρά μου. Γιατί να ακούσω κάποιον απ’έξω που απλά δεν του άρεσε κάτι και έκατσε να ασχοληθεί για να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Και γιατί να ακούσεις έναν; Σε ποιον θα δώσεις πρώτα βάση από όλους αυτούς απ’έξω. Ο εαυτός σου έχει προτεραιότητα. Εγώ μπορώ να το κουβαλήσω όλο αυτό με τα αρνητικά σχόλια και θέλω να εμπνεύσω, για αυτό τα λέω»