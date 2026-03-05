Ο Σεμπάστιαν Λέτο στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε σε διάλογο που είχε με τον Φωτιά για το δεύτερο πέναλτι του ΠΑΟΚ.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο και στη συνέντευξη Τύπου, όπως έκανε και με τη λήξη του αγώνα, δεν έκρυψε τα παράπονά του για το δεύτερο πέναλτι που καταλόγισε ο Βασίλης Φωτιάς υπέρ του ΠΑΟΚ.

Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς αναφέρθηκε σε έναν διάλογο που είχε με τον διαιτητή και ζήτησε την τιμωρία του. Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο ΠΑΟΚ είναι φανταστική ομάδα με εκπληκτικό προπονητή. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά μετά το 1-1 ήμασταν μέσα στο ματς και παλεύαμε για κάτι καλύτερο. Το δεύτερο πέναλτι κατέστρεψε το ματς.

Ο ΠΑΟΚ δεν χρειαζόταν να νικήσει έτσι. Μπορούσε να νικήσει γιατί έχει την ποιότητα να νικήσει με τον δικό του τρόπο. Αλλά όχι με αυτό το πέναλτι. Κάθε επαφή στο εξής θα πρέπει να είναι πέναλτι. Δεν κατάλαβα το VAR γιατί δεν εξέτασε τη φάση.

Του είπα του διαιτητή στον διάδρομο των αποδυτηρίων, ότι για μένα δεν είναι πέναλτι. Μου είπε ότι "δεν έχει ξαναδεί τη φάση" και του απάντησα πως είναι δυνατόν να μην την έχεις τσεκάρει. Όταν κάνουν λάθη πρέπει να τιμωρούνται. Η Κηφισιά δίνει το 100% με κάθε αντίπαλο, αλλά με αυτή την αντιμετώπιση θα είναι όλα δύσκολα.

Απίστευτο το λάθος, απαράδεκτο να γίνονται τέτοια λάθη. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να νικήσει, όμως, όχι με αυτό το πέναλτι».



