Η Αναστασάκη και ο Γεωργίου επικράτησαν στα 5 χλμ. στον πρώτο αγώνα του Αυθεντικού Μαραθώνιου

Η Μελίσσα Αναστασάκη με ρεκόρ διαδρομής και ο Ανδρέας Γεωργίου νίκησαν στα τα 5 χλμ. COSMOTE TELEKOM. στην πρώτη κούρσα του αγωνιστικού διημέρου του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου,

Και για τους δύο αυτοί ήταν η πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση και σημειώθηκε ύστερα από ένα δυναμικό φίνις στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Για την Αναστασάκη, η νίκη της ήρθε να σφραγίσει μια εξαιρετική χρονιά, που έφερε στην ίδια πολλές αγωνιστικές επιτυχίες, σε ανώμαλο έδαφος, στάδιο και δρόμο. Με το χρόνο της, 16:24 κατέρριψε μάλιστα κατά οχτώ δευτερόλεπτα το ρεκόρ διαδρομής, που είχε η τρίτη του σημερινού αγώνα με 16.33, Ανθή Κυριακοπούλου από το 2024. Μεταξύ των δύο κοριτσιών τερμάτισε η 18χρονη συνεχώς ανερχόμενη, Ιουλιάννα Ρούσσου με επίδοση 16:29.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ ωραία να βλέπω βελτίωση κάθε χρόνο, οπότε αυτό είναι πάντα καλό. Στην κούρσα είχα την Ανθή (σ.σ.: Κυριακοπούλου), που είχε νικήσει πέρυσι όπως και την Ιουλιάννα, η οποία είναι εξαιρετική αθλήτρια και έκανε πολύ καλό αγώνα. Ήταν πολύ καλό που τις είχα δίπλα μου να μου δίνουν ώθηση αλλά παράλληλα προσπαθούσα να κρατήσω τη θετική μου σκέψη.

Στη διαδρομή, όταν κατεβαίναμε προς τα κάτω, ήταν γεμάτοι οι δρόμοι με ανθρώπους και όλοι φώναζαν. Είναι πραγματικά ωραία και στο στάδιο μας έδωσε έξτρα ενέργεια!», είπε η νικήτρια του αγώνα.

Επιβλητικός Γεωργίου στο φινάλε

Πολύ δυνατός ήταν στα τελευταία μέτρα και ο Ανδρέας Γεωργίου. Λίγο πριν από την είσοδο στο Καλλιμάρμαρο είχε δίπλα του τον Ορφέα Ιωάννου, αλλά κατάφερε να ξεφύγει και να κόψει πρώτος το νήμα σε 14:45. Εφτά δευτερόλεπτα πίσω του τερμάτισε ο Ιωάννου, ενώ τρίτος ήταν ο Στέργιος Διακοστεφανής με χρόνο 14:54.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος, γιατί έκανα αυτό που ήξερα ό,τι μπορούσα. Η προπόνησή μου το έδειχνε. Ο προπονητής μου το πίστευε πολύ, οπότε ναι, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Το πίστεψα και έγινε», είπε μετά την επιτυχία του ο νικητής.

Ο αθλητής του Μιχάλη Αναγνώστου είχε 14:54 από το 2024 στα 5 χλμ. και 14:36 στα 5.000 μ. εντός σταδίου. Για τη βελτίωση του ρεκόρ του, τόνισε:

«Έκανα 20 δευτερόλεπτα ρεκόρ, ένιωθα πολύ καλά. Πέρσι είχα περάσει λοιμώδη μονοπυρήνωση, οπότε δεν μπορούσα να τρέξω ούτε να δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Φέτος όμως είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ακόμα και στις προπονήσεις το σώμα μου δεν δυσκολεύεται, νιώθω άνετα. Οπότε ναι, το περίμενα το ρεκόρ. Τα αποτελέσματα της προπόνησης το έδειχναν».



Για τους στόχους του στη σεζόν πρόσθεσε: «Να υπάρχει υγεία, είναι το πιο σημαντικό. Σε δύο εβδομάδες ταξιδεύουμε στη Νότια Αφρική για προετοιμασία με την ομάδα μου και τον προπονητή μου, τον Μιχάλη Αναγνώστου, ενόψει της χειμερινής σεζόν. Θα ήθελα να κάνω κάτι δυνατό στα 3.000 ή στα 1.500 μέτρα στον κλειστό στίβο».